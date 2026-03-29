Estos son algunos casos en los que ha trabajado el fiscal Aurelio Valdez , arrestado por el MP

Aunque se desconocen todos los detalles de la investigación y posterior arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, por “gestionar y recibir la entrega controlada de diez mil dólares de una persona bajo investigación” del Ministerio Público, este hombre ha trabajado en diferentes casos importantes para ese órgano y para la ciudadanía.

Su designación en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) fue pública en septiembre de 2020, cuando el Consejo Superior del Ministerio Público designó a varios fiscales para acompañar a Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso; esta última, en ese momento, era directora general de Persecución.

Para acompañar a Camacho en la Pepca, además de a otros fiscales, designaron a Aurelio Valdez Alcántara. Desde entonces se le conoció en casos como Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa.

Caso Los Tres Brazos

Este es un caso en el que se acusó al expresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar, y a otras personas de vender los terrenos del sector Los Tres Brazos, un fraude con el que los acusados tenían la expectativa de ganar unos 5 mil millones de pesos.

En noviembre de 2021, según archivos del Ministerio Público, Valdez Alcántara fue parte del grupo de fiscales que representó a la Pepca en este caso que ha sido controversial debido a que en el 2022 la justicia dictó un "no ha lugar" a favor de los acusados.

En septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia anuló una decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y ordenó la celebración de una nueva audiencia para revisar los recursos de apelación de los acusados.

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Fodearte

De igual forma, Aurelio Valdez Alcántara fue uno de los fiscales que logró la condena de Octavia Angélica Medina Guerrero, extitular de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo a la Artesanía (Fodearte), tras ser acusada de cometer un fraude de ocho millones de pesos en perjuicio de los contribuyentes.

“En este caso, el Ministerio Público en el día de hoy ha obtenido la confirmación de la sentencia de condena contra la acusada Octavia Angélica Medina, que había sido condenada en primer grado”, manifestó Valdez Alcántara a la prensa en la confirmación de la condena en marzo de 2023.

Octavia Angélica Medina Guerrero fue condenada a tres años de prisión por este caso.

Ministerio de Agricultura

El fiscalizador Aurelio Valdez Alcántara también formó parte de los fiscales que siguieron el caso que logró las condenas de tres años de prisión para Julio Enrique Domínguez Solano (Julito) y Antonio José Paredes Elizondo, acusados de malversar fondos por más de tres millones 800 mil pesos en el Ministerio de Agricultura en los años 2021 y 2022.

Se recuerda que Domínguez Solano utilizaba el usuario de NetBanking de su padre, Julio Domínguez Fernández, quien se desempeñaba como viceministro administrativo y financiero del Ministerio de Agricultura. Este hombre logró sustraer junto a Antonio José Paredes Elizondo RD$3,810,000.

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Operación Medusa

Valdez Alcántara también forma parte del grupo de fiscales que ha representado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa en el caso denominado “Operación Medusa”, en contra del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.

SeNaSa

De igual forma, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara formó parte de los miembros de la Pepca que representaron al Ministerio Público en la medida de coerción en contra de Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y otras nueve personas.

“Camacho encabezó, junto a Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al equipo que representó en la medida al Ministerio Público, integrado además por los fiscales Héctor García, Rosa Alba García, Ernesto Guzmán, Alexis Piña, Aurelio Valdez y Emmanuel Ramírez”, informó el Ministerio Público en una nota de prensa.

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Este sábado, la Procuraduría General de la República informó el arresto del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, en una investigación en su contra que dirigía la procuradora Yeni Berenice Reynoso.

“Al fiscal imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), se le ocupó la suma de los US$10,000 que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente”, explicó la entidad al indicar que en las próximas horas pedirán medida de coerción contra este hombre.