Suspenden docencia en Puerto Plata y Espaillat por alerta roja

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la suspensión de la docencia para mañana jueves en las provincias de Puerto Plata y Espaillat tras ser declaradas en alerta roja en el boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) correspondiente a la tarde de este miércoles, debido a las condiciones meteorológicas actuales.

La cartera educativa instruyó a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en las provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

La entidad indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten. Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

“El Ministerio recuerda que, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la alerta roja se declara cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección”, reseña un comunicado de prensa enviado por esa institución.

El COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta, y tomar precauciones.

De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.