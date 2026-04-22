COE eleva a 22 provincias en alerta por frente frío; Puerto Plata y Espaillat en roja

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), aumentó los niveles de alerta en varias provincias, ante un sistema frontal al norte del país que provocará fuertes aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

En alerta roja se encuentran Puerto Plata, y Espaillat, mientras que en amarillo están Montecristi, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Hermanas Mirabal.

El organismo dispuso la alerta verde para Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Samaná, Duarte, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

La entidad recordó que la alerta roja es cuando el fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona, presentando efectos que generan daños a las personas, los bienes, carreteras y a otras infraestructuras o al medio ambiente

La amarilla se emite cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. Asimismo, la verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

“Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta”, manifestó el Centro de Operaciones de Emergencias.