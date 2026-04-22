El Barcelona triunfa y recupera ventaja de 8 puntos sobre el Real Madrid

El Barcelona restableció su ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en La Liga española el miércoles con una victoria 1-0 sobre el Celta de Vigo, en un partido en el que Lamine Yamal y João Cancelo se lesionaron antes del descanso.

Lamine se lastimó al convertir un penal que aseguró la octava victoria consecutiva del Barça en La Liga.

“Tenemos que ver a Lamine mañana, veremos. Tenemos que aceptarlo, es una lástima para nosotros. Espero que no sea muy grave”, señaló el técnico azulgrana Hansi Flick.

El delantero español y el defensor portugués Cancelo tuvieron que ser sustituidos por aparentes molestias musculares que generan preocupación de cara al Mundial en junio. No trascendieron detalles inmediatos sobre la gravedad de sus lesiones.

Lamine convirtió el penal a los 40 minutos e inmediatamente miró hacia el banquillo e indicó que estaba lesionado. Se dejó caer al suelo cuando sus compañeros llegaron para celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.

Salió del campo por sus propios medios después de ser atendido por los médicos. Habló brevemente con el técnico Hansi Flick en la banda antes de caminar solo hacia el túnel de los vestuarios.

Cancelo ya había sido reemplazado a los 24 minutos por una aparente lesión muscular en la pierna derecha.

“Esperemos que no sea nada, igual que lo de Cancelo, y esté con nosotros lo antes posible”, comentó el arquero barcelonista Joan García.

El partido se detuvo durante unos 15 minutos poco después de que Lamine convirtiera el penal porque un aficionado tuvo que ser atendido por médicos en las gradas.

El Madrid se había acercado a seis puntos del liderato con una victoria 2-1 en casa ante el Alavés el martes. Quedan seis jornadas por disputar.

“Era muy importante ganar hoy, la liga todavía no está sentenciada”, señaló el volante barcelonista Gavi. “Hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer”.

La mala racha del Atlético

Las dificultades del Atlético de Madrid en la liga persisten al sucumbir 3-2 en Elche, su cuarto partido consecutivo sin victoria en la competición.

Los visitantes se quedaron con un hombre menos desde los 30 minutos después de que el argentino Thiago Almada fuera expulsado por agarrar a un rival dentro del área.

Fue el primer partido del Atlético desde que perdió la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en una tanda de penales. Antes de eso, el equipo de Diego Simeone había eliminado a Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Atlético apenas tiene una victoria en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. Esa fue el 2-0 en Barcelona en la ida de la Champions. Avanzó a las semifinales pese a caer 2-1 en casa.

André Silva anotó dos veces para Elche, incluido el gol de la victoria a los 75 minutos. Ya había transformado un penalti en la primera parte provocado por la falta de Almada.

Elche escapó de la zona de descenso con la victoria, su tercera en cuatro partidos.

Las celebraciones coperas de la Real Sociedad se vieron empañadas por una derrota 1-0 ante el Getafe, que subió al sexto puesto con su séptima victoria en 10 partidos. La Real se mantuvo en la octava posición.