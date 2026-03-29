Jueza Isis Muñiz tendrá control de investigaciones contra fiscal acusado de recibir 10,000 dólares

La magistrada Isis Muñiz fue designada como jueza de Instrucción Especial para el control de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir en una entrega controlada la suma de diez mil dólares de una persona bajo investigación.

La magistrada, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue designada por la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Mientras que el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, anunció que depositarán esta tarde la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra del fiscal adjunto, quien se encuentra bajo arresto.

La investigación en contra del fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) es dirigida personalmente por la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, quien garantizó a la población que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la institución.

Valdez Alcántara fue designado en la Pepca en septiembre de 2020, cuando el Consejo Superior del Ministerio Público seleccionó a varios fiscales para acompañar a Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso.

Desde entonces, participó en casos de alto perfil como Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa.