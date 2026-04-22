José Soriano vuelve a dominar y Angelinos derrotan a Toronto

José Soriano lanzó cinco entradas sin permitir carreras, Mike Trout conectó un jonrón, Nolan Schanuel también conectó un cuadrangular y un doble de tres carreras, lo que permitió a los Angelinos de Los Ángeles vencer a los Azulejos de Toronto por 7-3 el miércoles y evitar ser barridos en la serie.

Soriano, con marca de 5-0, permitió tres hits y ponchó a cinco bateadores en cinco entradas antes de abandonar el partido con una ventaja de 3-0. Redujo su efectividad a 0.24, la mejor de la MLB. El lanzador derecho de 27 años es el primer lanzador de la MLB desde 1900 en permitir no más de una carrera en sus primeras seis aperturas de la temporada, y tiene la efectividad más baja (con un mínimo de 30 entradas lanzadas) en las primeras seis aperturas de un lanzador desde 1913, año en que las carreras limpias se hicieron oficiales en ambas ligas.

El octavo jonrón de la temporada de Trout fue un cuadrangular solitario de 428 pies en la parte baja de la quinta entrada. Ese hit igualó a Trout, de 34 años, con el fallecido Garret Anderson en el récord de la franquicia de los Angels de 796 extrabases. Anderson falleció la semana pasada a los 53 años a causa de una pancreatitis necrotizante aguda .

A pesar de su impresionante actuación, Soriano no se llevó la victoria ni la derrota tras la remontada de los Blue Jays en la séptima entrada. Tyler Heineman puso a Toronto en el marcador con un rodado que impulsó a Kazuma Okamoto. Nathan Lukes conectó un doble productor que redujo la desventaja a 3-2, y un sencillo productor de Ernie Clement empató el partido a 3.

Los Angels respondieron en la parte baja de la entrada. Schanuel, quien había conectado un jonrón solitario en la cuarta entrada, bateó un doble de tres carreras al jardín izquierdo que puso a los Angels arriba 6-3. Añadieron otra carrera con un sencillo productor de Hunter Renfroe.

Brent Suter (1-1) ponchó a dos y lanzó una séptima entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria. Tommy Nance (0-2) permitió dos carreras en 1 1/3 entradas y cargó con la derrota.