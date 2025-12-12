Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Ministerio Público pide variar solicitud de medida de coerción a dos imputados en caso Senasa

El empresario Eduardo Read a su llegada a la Procuraduría General de la República, por la investigación del caso Senasa

Ramón Cruz Benzán

El Ministerio Público solicitó al juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, variar su solicitud de medida de coerción en contra de los imputados en el caso Senasa, Eduardo Read Estrella y Heidi Mariela Pineda.

Los fiscales ahora están solicitando arresto domiciliario, garantía económica de millón de peso, impedimento de salida y presentación periódica en contra de ambos.

Previamente, el Ministerio Público había pedido prisión preventiva en contra de Read Estrella y Pineda.

Noticia en desarrollo.

