Incautan 1,163 paquetes marihuana camuflado en furgón de muebles y neveras en Puerto Plata

Las autoridades dominicanas ocuparon, en el puerto de Puerto Plata, un cargamento de 1,165 paquetes de marihuana sintética, camuflado en un furgón de muebles y neveras, provenientes de Miami, Estados Unidos.

El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, informó que el operativo fue ejecutado junto a miembros la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio Público (MP).

“Nuevo modus operandi”

Devers explicó que las autoridades han identificado un nuevo modus operandi para esconder sustancias ilícitas; en Puerto Plata, la carga consolidada estaba oculta en neveras y muebles.

Hay una investigación abierta junto al Ministerio Público en estos momentos para detener a los implicados del alijo de marihuana en Puerto Plata; aún no hay ningún nombre público de los implicados.

En la rueda de prensa se informó que la unidad de divoersas fuerzas de autoridad pública durante este año, 2026, supera la detección de 11 toneladas de distintas drogas confiscadas durante estos primeros meses y esperan que el apoyo entre diversas entidades gubernamentales y fuerzas internacionales continúe para “seguir negando nuestras aguas jurisdiccionales a las redes de narcotráfico nacional e internacional”.