Abinader inaugura carretera Tavera-Jarabacoa construida por Egehid

Tras más de 50 años de espera el presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera que enlaza el distrito municipal de Tavera con el municipio de Jarabacoa, en la provincia de La Vega, una infraestructura clave para la conectividad y el desarrollo de la región, construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

Se trata de una carretera de 8.3 kilómetros de longitud, que beneficia las comunidades de Alto del Aguacate, Loma Firme, Rancho de la Vaca, Jagua Gorda, La Llanada y El Añil, enclavadas en las zonas montañosas del entorno de la presa de Tavera.

Durante el acto, el presidente Abinader expresó que nunca antes se habían hecho tantas carreteras y tantas mejorías en la sierra, al destacar que su gestión ha intervenido de manera simultánea en la Sierra de La Vega, Santiago y Santiago Rodríguez, llevando soluciones a comunidades que durante décadas habían permanecido rezagadas. Señaló que estas obras responden a prioridades reales de la gente y forman parte de un esfuerzo integral para transformar la conectividad y las condiciones de vida en estas zonas.

El mandatario manifestó que esta carretera tendrá un impacto determinante al convertirse en una segunda entrada hacia Jarabacoa, especialmente para quienes se trasladan desde la zona norte, explicando que conectará desde El Añil hasta Ato Viejo y, a su vez, con la carretera Duarte. Indicó que, con las mejoras previstas por EGEHID y el Ministerio de Obras Públicas, se podrá realizar ese trayecto en aproximadamente 40 minutos, lo que representa un avance significativo en términos de movilidad y acceso.

La carretera Tavera-Jarabacoatrata tiene una longitud de 8.3 kilómetros

En su intervención, también destacó otras obras ejecutadas en el Distrito Municipal de Tavera y sus alrededores, mencionando la construcción de vías como La Jina, Conuco Viejo y otras comunidades, así como los proyectos en desarrollo como la carretera turística que bordeará el lago de Tavera, la cual se encuentra en proceso de planificación para su futura licitación, y también anunció la construcción de un palacio municipal para el distrito, con el objetivo de fortalecer su institucionalidad y desarrollo local.

El jefe de Estado valoró el trabajo realizado por EGEHID dentro de su programa social en las zonas de influencia de las presas, resaltando que “ha hecho más obras que nunca”, no solo en esta región, sino también en provincias como Santiago Rodríguez, San Cristóbal, San Juan y Sánchez Ramírez, ampliando el alcance del desarrollo territorial en todo el país.

“Por primera vez la sierra va a estar comunicada internamente”, afirmó, al referirse a proyectos como la conexión entre Monción y El Rubio, que estarán concluidos en los próximos meses, integrando comunidades que históricamente habían permanecido aisladas. “Estas carreteras van a potencializar el desarrollo de esta comunidad productiva, de gente buena y emprendedora”, expresó, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar llevando progreso a cada rincón del territorio nacional.

Finalmente, el presidente Abinader expresó su satisfacción personal por la inauguración de esta obra, al recordar sus vínculos familiares con la zona, señalando que su abuela nació en Jagua Gorda y su abuelo en Sabana Iglesia, lo que le otorga un significado especial a esta intervención. “Que Dios bendiga al distrito municipal de Tavera, a su gente y a toda la población de la sierra”.

Además, por mención, el presidente Abinader dejó inaugurada la reconstrucción de la carretera La Gina–Conuco Viejo–El Jobo de 1.88 kilómetros y del tramo La Gina–Cementerio de Gina Hueca de 0.86 kilómetros, en el mismo distrito municipal de Taveras.

Una visión de gobierno orientada a cerrar brechas históricas

De su lado, el administrador general de EGEHID, Rafael Salazar, destacó el liderazgo del presidente Luis Abinader en la ejecución de esta obra, subrayando que forma parte de una visión de gobierno orientada a cerrar brechas históricas y llevar desarrollo a las comunidades más apartadas del país.

Salazar señaló que, además de la carretera Tavera–Jarabacoa, el Gobierno ha impulsado importantes intervenciones en la zona, como la construcción de la carretera de Guardarraya que conecta Baitoa con Tavera, así como mejoras en vías comunitarias en localidades como Alto del Aguacate, La Jina, Conuco Viejo, El Morro y otras comunidades del entorno de la presa de Tavera, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo productivo.

En ese sentido, resaltó que estas obras reflejan el compromiso del presidente Abinader con transformar la vida de la gente mediante acciones concretas. “Aquí hay un Gobierno que no solo planifica, sino que ejecuta y cumple, llevando soluciones reales a comunidades que durante décadas esperaron ser atendidas”.

En tanto, la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez, expresó su agradecimiento al presidente Abinader por las obras ejecutadas en la provincia, al destacar que su gestión no solo prioriza grandes infraestructuras, sino también las comunidades más distantes, contribuyendo a que sus habitantes se sientan valorados e incluidos en el desarrollo nacional y agregó que estas intervenciones fortalecen la conectividad y generan oportunidades que impactan directamente en la calidad de vida de la gente. “Siga trabajando, presidente, como lo ha hecho hasta ahora; por eso lo queremos”.

Asimismo, la profesora Kenia Bidó, en representación de los comunitarios, expresó que las comunidades del distrito municipal de Tavera están de fiesta tras más de 50 años de espera por obras de esta magnitud, y dijo que nunca antes ningún gobierno había impactado de manera tan directa a estas localidades, por lo que agradeció al presidente Luis Abinader por hacer realidad un anhelo histórico. “Señor presidente, esta obra quedará como un ejemplo de que cuando hay voluntad, se pasa de prometer a ejecutar y hoy a cumplir”.

Detalles de la obra

Los trabajos incluyeron excavación de taludes, ampliación de la calzada, relleno en plataforma, tratamiento de subrasante, aplicación de base granular triturada, riego de imprimación y aplicación de carpeta asfáltica. Además, la construcción de alcantarillas, cunetas de vía, cabezales, cunetas de taludes y descendidas de agua en taludes, construcción de contenciones tipo terramesh, tratamiento de taludes con hormigón lanzado y revestimiento vegetal con hidrosiembra y protección con biomanta.

Para hacer la vía más funcional, se construyeron aceras al paso por las comunidades, accesos a viviendas, señalización vertical y horizontal y barandas metálicas de protección.

Estuvieron presentes el senador Ramón Rogelio Genao; los alcaldes del distrito municipal de Tavera, Marino Abreu; de Jarabacoa, José Antonio Abreu; del distrito municipal Buena Vista, Stanley Ureña y el diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza.