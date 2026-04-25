COE reporta 15 localidades incomunicadas, 74 viviendas afectadas y 22 provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que hasta el momento, producto de las lluvias registradas en la última semana, permanecen 15 comunidades incomunicadas y 74 viviendas afectadas.

En el informe de situación número 9 de la vaguada, señalan que al menos 380 personas han sido desplazadas a consecuencia de las inundaciones provocadas por los fuertes aguaceros y saturación del suelo.

Asimismo, dos viviendas resultaron parcialmente afectadas.

En Valverde, la unidad de operaciones del COE en la zona señaló que los fuertes vientos derribaron dos árboles en la entrada del municipio de Guayacanes Adentro, generando obstrucción de la vía, afectando varias viviendas y la caída de un cable eléctrico de alto riesgo.

En tanto, la Cruz Roja informó que en el municipio Laguna Salada se registró un ventarrón, afectando un total de cuatro vías, de las que tres han sido rehabilitadas y una permanece inhabilitada en el sector Guayacanes Adentro, próximo al Monumento de La Barranquita.

Asimismo, se registraron 25 viviendas afectadas parcialmente, sin daños estructurales que comprometan su habitabilidad, además de una vivienda con daños estructurales severos, lo que provocó el desplazamiento preventivo de cuatro personas hacia casas de familiares y amigos.

En Santo Domingo Este, miembros de la Defensa Civil rescataron de las aguas de una cañada a una persona adulta, quien posteriormente fue trasladada por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, a un centro de salud.

Alertas

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 22 provincias en alerta, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

En alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Monte Cristi, Santiago, Samaná, Hermanas Mirabal y La Vega.

Mientras que en alerta verde se encuentran Santiago Rodríguez, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Peravia, Valverde, San Cristóbal, Hato Mayor, San José de Ocoa, Distrito Nacional y San Juan.

Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta. Muy especialmente en la cuenca de la presa de Valdesia, debido a que el Comité de Operación de Presas y Embalse está regulando la presa, por lo que queda prohibido el acceso a los bañistas al río Nizao.

Los padres deben tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua; además, no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas de lugar, debido a la reducción de visibilidad, generada por las lluvias.

Se le recomienda a la población mantenerse en contacto con las instituciones de acción rápida, como Defensa Civil, Cruz Roja y Cuerpos de Bomberos, así como seguir sus lineamientos.

Los residentes de zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos a la ocurrencia de aguaceros y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.