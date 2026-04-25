El libro “Jet Set, la fiesta mortal” recoge testimonios de sobrevivientes de la tragedia

El libro “Jet Set, la fiesta mortal” publicado por el periodista Diógenes Pina, es una crónica contada desde la realidad de algunos sobrevivientes de la tragedia ocurrida la fatídica madrugada del 8 de abril, cuando se derrumbó el techo de la discoteca Jet Set, dejando 236 fallecidos y más de 180 heridos.

Esta publicación recoge testimonios de personas que quedaron atrapadas bajo los escombros durante horas, quienes describen de manera desgarradora lo que pasaron esa noche. Con el propósito de buscar justicia para que el caso no quede en impunidad.

“Entrevisté víctimas y también es un levantamiento de la cantidad de versiones que se han publicado sobre el hecho. Personas que estuvieron ahí y que sobrevivieron a duras penas”, resalta Pina.

Periodista Diógenes Pina, autor del libro “Jet Set, la fiesta mortal”.Raúl Asencio/LD

De igual manera, la obra ofrece un anexo de las publicaciones del Ministerio Público en el cual se muestran imágenes del Jet Set donde se detalla las fechas y las diferentes reparaciones que se realizaron al lugar. Así como también las condiciones de la infraestructura, diversos gráficos y conversaciones de WhatsApp.

Dentro de este escrito, Diógenes destaca la que considera una de las frases más significativas: “A las 12:44 de la madrugada, el techo se desprendió de un tirón, como si lo hubiesen jalado, y dejó sobre la discoteca solo el cielo. Donde segundos antes vibraban luces y acordes, apareció de pronto la intemperie estrellada, desnuda y distante”.

Puesto que, según las palabras de Pina, “nadie sabía nada, hasta que comenzaron a observar que sobre ellos ya no había techo, sino el cielo”.

El autor del texto explica que, su motivación para redactar este libro ha sido la insistencia que durante un año se ha promovido por los afectados directos y los parientes de las víctimas luchando por justicia. Asimismo, indica que esta publicación es un espaldarazo y una voz de aliento para quienes salieron con vida y para los que no han desistido con el llamado.

Diógenes Pina cuenta que también tenía personas cercanas que fallecieron en la tragedia, siendo uno de estos el coronel médico Dr. José Maldonado, director ejecutivo del Hospital General Docente de la Policía Nacional (HOSGEDOPOL), quien en el club nocturno perdió la vida con su hija María Elizabeth Maldonado y su yerno Luis Custodia.