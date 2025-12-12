Hunden a Hazim: Implicados confiesan fraude en SeNaSa

Durante la primera audiencia de medida de coerción contra los acusados de desfalcar al Estado dominicano con miles de millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), los primeros implicados que han comparecido ante el juez Rigoberto Sena han admitido parte de los hechos y, simultáneamente, han atribuido una “culpa inmensa” al exdirector ejecutivo de la institución, Santiago Hazim.

Este giro en la estrategia de defensa pinta una situación procesal extremadamente delicada para el exfuncionario.

Los imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo han coincidido en sus declaraciones ante el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El abogado Martín Rubiera, representante de otra imputada, confirmó la uniformidad de los testimonios: “Ellos han manifestado todos lo mismo, que entregaron valores, dinero, a favor de él en este entramado... de 3-3 tiene él en contra hasta el momento, tres imputados que... han confesado parte de la acusación y han manifestado una participación en la que afecta bastantemente a Hazim.”

En el mismo tenor, el abogado Surun Hernández puntualizó que el imputado Read Estrella declaró ante el tribunal “haber entregado” mil millones de pesos en efectivo al señor Hazim.

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra Hazim y los otros nueve implicados en el fraude.

Millones bajo cuestionamiento

Eduardo Read Estrella, a través de su empresa Grupo Read, presuntamente recibió pagos que ascienden a más de RD$7,110 millones desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS.

Surun Hernández calificó el entramado como un “hecho de lesa humanidad cruel” y aseguró que el proceso cuenta con “abundancia de elementos probatorios,” como pagos, transferencias y actuaciones de lavado de activos debidamente comprobadas.

Defensa de Hazim pide hablar de último

Tras los señalamientos directos que lo vinculan con la recepción de sobornos, la defensa de Santiago Hazim, encabezada por el abogado Marcos Valentín Contreras, solicitó hablar de último ante el juez.

“La defensa del doctor Hazim pidió que fuera de último porque las imputadas dicen que a través de un señor apodado ‘el gordo’ eran que recibían sobornos,” declaró Contreras, solicitando la oportunidad de rebatir los alegatos.

El Ministerio Público identifica a José Pablo Ortiz Giráldez como “el gordo” y lo señala como la “mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a las empresas contratistas de SeNaSa.

El destino judicial que podría esperar a Santiago Hazim en el marco de la Operación Cobra depende directamente de la solidez de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las declaraciones de los coimputados y las decisiones del juez.

Considerando los elementos noticiosos y los procedimientos judiciales en la República Dominicana, el futuro inmediato y a mediano plazo de Hazim se define en dos etapas principales.

El primer paso crucial es la decisión del juez de Atención Permanente, Rigoberto Sena, sobre la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público: 18 meses de prisión preventiva.