¿Quiénes son los testigos del Ministerio Público en el caso Senasa?

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) establece en la solicitud de medida de coerción en contra de las 10 personas involucradas hasta este momento en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) que las pruebas documentales, periciales y testimoniales recopiladas hasta el momento “demuestran que los imputados utilizaron sus cargos públicos e influencias para exigir sobornos, constituyendo un entramado de corrupción pública estructurado, sistemático y sostenido entre los años 2020 al 2025”.

Dentro de los testimonios de personas que sustentan la acusación del Ministerio Público se encuentran 51 personas. De estas, 10 trabajaban en Senasa; además de seis auditores médicos de esa entidad, afiliados y amigos de los imputados.

Senasa

El primer testigo es Gustavo Adolfo Güílamo Hirujo, quien figura como coordinador de Gabinete de Senasa. Formó parte del Comité de Contrataciones Médicas que se encargaba de dar contratos a prestadoras “vinculados a su círculo político, de amistad, así como a personas y empresas vinculadas a los intereses personales, políticos y económicos de” Santiago Hazim.

Contra él se emitió una querella el 28 de septiembre de este año y una autorización Judicial de arresto el 4 de septiembre de 2025.

Nidia Esmeralda Valdez De Lun, quien era analista en el Departamento de Gestión de Redes/Contrataciones Médicas del Senasa; lsa Beatriz Santana Gantier, quien se desempeñó como analista en la Gerencia de Salud del Senasa; Roberto Antonio Canaán Acta, gerente de servicios a Usuarios y Prestadores.

Juan Domingo Toca Simó, asesor financiero externo del Seguro Nacional de Salud, quien dijo que al menos en los años 2022 y 2023, se produjo un patrón para ocultar deudas.

Rosanna Henríquez Ogando, encargada de Análisis Financiero y Presupuestario, y Luz Melanny Peguero Reynoso, quienes recibían supuestas órdenes de Gustavo Enrique Messina para ajustar montos económicos que debían ponerse en el sistema y así ocultar déficit.

Melissa Noemy Cabrera Martínez, directora financera; Jaime Miguel Licairac Hernández, exgerente Financiero de SeNaSa, ante la salida del imputado Messina Cruz de la institución en septiembre 2024; Yeimi Cristina Guerrero, Coordinadora de Cuentas Contables del SeNaSa con 22 años de servicio.

Indiana Dirocié De la cruz, en calidad de analista de la unidad de investigación de SeNaSa; doctora Helen Navil Encarnación Alcántara en calidad de Subgerente de auditoria médica de SeNaSa; doctora Crisffanny Lisse Ferreras Garces, en calidad de Coordinadora de Cuentas Auditoria Médica de SeNaSa; doctora Estefani Lucía de la Cruz Pérez, en calidad de auditor médico de SeNaSa; doctora Maria Antonia Moreno De Jesús De Sena, en calidad de auditor médico de SeNaSa; Giselle M. Herrera Segura, en calidad de coordinadora de la unidad de investigación de SeNaSa,

Amigos de imputados

Jose Manuel Jose Fermín, chofer de José Pablo Ortiz Giráldez, amigo de 30 años de Santiago Hazim, parte clave, ya que cobraba los sobornos.

“Testificará que, por órdenes de Ortiz Giráldez, fue a buscar "más de quince veces" fundas selladas con dinero en efectivo en el Grupo Read (entregadas por Julián Olivero), con montos que llegaron a RD$43 millones mensuales”.

José Pablo Ortiz Giráldez, amigo de 30 años de Santiago Hazim y quien cobraba los supuestos sobornos.

Ramón Frankelis Liriano Fabián, supuesto testaferro y colaborador de José Pablo Ortiz Giráldez

Richard De Jesús Marine Alvarado y Milagros Almonte Encarnación, quines eran copropietarios de NUTRIMED empresa que fue vendida a Cinty Acosta Sención.

Julián Olivero Rosado, tesorero del Grupo Read Estrella; Juan Carlos Miura Victoria, abogado del Grupo Read Estrella, por más de treinta años.

Luz Del Carmen Medina Garcia, representante del Centro Médico Eca Advanced Medical Center. Dra. Sabrina López Camacho, en calidad de auditora médica.

Investigadores de diferentes departamentos de la Contraloría General de la República:

Yariely Hernández Camacho; Andreinys D. Guerrero Ortiz; Marielis Abad Díaz; Teodosa del Rosario; Massiel Cubilete; Julio Caraballo; Jiselle del C. Paulino Cáceres; Yasmin Peguero y Digmari Rodoli, encargada inteligencia y casos especiales de la Dirección General de Contrataciones Públicas, investigadora de la Unidad Antifraude de la Contraloría General.

Lisa María Cabrera Espinal, vendedora de Constructora Arpel; Rafael Polanco Sánchez, representante de la empresa Proyecto LC, S.R.L. y amigo personal de Germán Rafael Robles Quiñones.

Emmanuel Chinweoke Ajá, de nacionalidad nigeriana, quien supuestamente fue estafado con USD40,000 por Rafael Luis Martínez Hazim.

Benjamin Franklin Díaz Calvan, afiliado al Senasa; Confesor Obispo Díaz Olivero, pensionado del Ejército y afiliado al Senasa Premium; Felipe Cruz Javier, pensionado de la Armada Dominicana y afiliado al Senasa Máximo.

Ignacio Antonio Rodríguez Espinal, Primer teniente de la Fuerza Aérea y miembro de la Seguridad Presidencial. Fue víctima de registros falsos de consultas especializadas y telemedicina a su nombre por parte de Grupo Siulrod S.R.L.

Lisbeth Alexandra Liranzo Matos, bioanalista y afiliada al Senasa Máximo.

Dentro de los policías que testificarán las circunstancias en que fueron arrestados los imputados: 2do. Tte. Julio Alejandro Alayon Morel, P.N.; coronel Julio Sterling Ramírez Lugo, P.N.; cabo Leticia Roa Matos, P.N., Cabo Leticia Roa Matos, P.N; sargento Roselin Encarnación Amador, P.N y el raso Idelsonfo Alcántara Alcántara, P.N.

Por último, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif); Evelin José Gerez; Wanda María Ramírez Rodríguez, Esther María Perdomo y Valentina Suero de la Cruz.