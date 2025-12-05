Imponen tres meses de coerción a menor por muerte de Noelvin Cabrera

Un adolescente de 15 años implicado en la muerte de Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, quien falleció el pasado 28 de noviembre, recibió ayer miércoles tres meses como medida de coerción mientras avanza el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con versiones recogidas por las autoridades, la agresión habría sido cometida por otro estudiante, con quien supuestamente había tenido diferencias personales.

El ataque ocurrió durante la hora de salida del centro educativo, Politécnico Simón Antonio Castillo, donde el menor resultó herido en el pecho. Aunque fue auxiliado, no logró sobrevivir.

Según informaciones, los abogados del menor acusado solicitaron prisión domiciliaria; pero esta les fue denegada, por lo que el adolescente permanecerá privado de libertad, mientras continúan las investigaciones de lo ocurrido.

El adolescente imputado fue enviado al Centro de Menores en Conflicto con la Ley de Bella Vista, en Santiago.

Noelvin Cabrera es recordado por su padre José Ariel Cabrera, como un adolescente emprendedor, respetuoso y dispuesto a ayudar en la casa y en el barrio. El padre expresó que la pérdida de su hijo ha sido devastadora y que Dios le ha dado fuerzas para seguir de pie.

Noelvin Jeremías Cabrera RubieraFuente externa

“Estoy devastado, como cuando se cayeron las torres gemelas o el Jet Set, así me siento yo con mi hijo”, expresó el padre.

De igual forma, expresó que su hijo pasaba las tardes, al salir de la escuela, ayudando a un tío en su negocio para mantener la mente ocupada. Dijo que Noelvin fue criado bajo valores cristianos y que le gustaba tocar la tambora y la güira.

Su familia clama que su muerte no quede impune y que se haga justicia, ya que la historia de Noelvin sigue marcando la comunidad de Santiago Oeste en espera de que continúe el proceso de investigación.

Asimismo, la familia denunció que el acusado integra una banda delictiva conocida como “Los 18”, que supuestamente opera dentro del politécnico y mantiene atemorizados a varios estudiantes.

sobre el suceso

Tras el suceso, la Policía Escolar reforzó el patrullaje y las medidas de seguridad en los centros educativos de Santiago Oeste. La familia supo del ataque por un aviso de que “había tenido una riña en la escuela”. El padre, que vive fuera de Santiago, salió de inmediato.

“Me moví de guagua en guagua para llegar a él”, relata. Sin embargo, en pleno camino recibió la llamada que confirmaba la tragedia.

Según las autoridades del centro que hablaron con LISTÍN DIARIO, confirmaron que entregaron a la Fiscalía el video captado por las cámaras de seguridad.

Explican que el altercado al que se refieren en los medios fue en una cancha fuera del centro, y que el que se presenta en las imágenes solo muestran un altercado mínimo que incluye un intercambio de palabras, un lanzamiento de pelota y un breve manoteo, ya que los compañeros los separaron.

Las autoridades del centro aclararon que este video fue visto después de lo sucedido con el joven fallecido, ya que después de escuchar sobre el altercado en la cancha y relacionarse con el centro, decidieron revisar los videos de la cámara.

El video, según dijeron, fue entregado personalmente a la Fiscalía de Menores, que acudió al centro a retirar las copias.