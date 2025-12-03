Familia de estudiante muerto al salir de politécnico pide justicia

Noelvin Jeremías Cabrera Rubiera, era un adolescente de 14 años, quien falleció el pasado 28 de noviembre, a manos de uno de sus compañeros al salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, en Santiago.

Aunque aún no se ha esclarecido como ocurrieron exactamente los hechos, el caso ha generado inquietud entre la comunidad educativa y ha encendido un reclamo de justicia

“Era un niño emprendedor y servicial”

Para José Ariel Cabrera, padre de Noelvin, la pérdida de su hijo ha sido devastadora. Lo describe como un joven emprendedor, respetuoso y siempre dispuesto a ayudar en la casa y en el barrio, Noelvin fue recordado por su padre por su cariño y brindar apoyo sin nada a cambio

En la escuela, aunque llevaba sus notas “más o menos”, ayudaba a una compañera que atravesaba un cuadro depresivo. Según su padre, la motivaba, la acompañaba e incluso se aseguraba de que comiera. Miembros del centro, afirma, pueden dar testimonio del impacto positivo que él tenía en otros estudiantes.

Fuera de clases, Noelvin pasaba las tardes ayudando a un tío en su negocio, “para mantener la mente ocupada”, según explicó su padre. La familia lo crió bajo valores cristianos; tocaba tambora y la güira.

El día del hecho

La familia supo del ataque por un aviso de que “había tenido una riña en la escuela”. El padre, que vive fuera de Santiago, salió de inmediato.

“Me moví de guagua en guagua para llegar a él”, relata. Sin embargo, en pleno camino recibió la llamada que confirmaba la tragedia.

“Estoy devastado, como si se hubieran caído las torres gemelas”, expreso. Pese al dolor, asegura perdonar al otro menor involucrado, pero insiste en que “se cumpla la ley y se investigue todo”.

Según las autoridades del centro que hablaron con el LISTÍN DIARIO, confirmaron que entregaron a la Fiscalía el video captado por las cámaras de seguridad. Explican que el altercado al que se refieren en los medios fue en una cancha fuera del centro, y que el que se presenta en las imágenes solo muestran un altercado mínimo que incluye un intercambio de palabras, un lanzamiento de pelota y un breve manoteo ya que los compañeros los separaron.

Las autoridades del centro aclararon que este video fue visto después de lo sucedido con el joven fallecido, ya que después de escuchar sobre el altercado en la cancha y relacionarse con el centro, decidieron revisar los videos de la cámara.

El video, según dijeron, fue entregado personalmente a la Fiscalía de Menores, que acudió al centro a retirar las copias. También aclararon que nunca hubo problemas eléctricos, como se comentó en redes: “Aquí no se ha ido la luz. Lo que pasó no fue dentro de la escuela”.

Asimismo, en el proceso del caso, este miércoles se conoció la audiencia contra el menor acusado, a quien un tribunal le impuso tres meses de prisión preventiva. Sus abogados solicitaron prisión domiciliaria, pero el tribunal no acogió la petición.

Mientras las investigaciones continúan, la historia de Noelvin, un adolescente querido y servicial, sigue marcando a la comunidad de Santiago Oeste. Su familia clama que su muerte no quede impune, así como lo espera la sociedad.