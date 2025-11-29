Adolescente causa muerte a otro estudiante tras salir de politécnico en Santiago

El Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo, ubicado en Ingenio Abajo, Parada 7, en Santiago Oeste, fue escenario de una agresión cometida al estudiante Noelvin Jeremías Cabrera Rubiera, adolescente de 14 años de edad, quien cursaba segundo grado de bachiller.

Según la abuela de la víctima, Miriam Josefina Jiménez, el ataque ocurrió cuando Noelvin salía de su centro de estudio, momento donde fue sorprendido por el otro adolescente de 15 años con quien, presuntamente, existían diferencias previas.

Luego de haber sufrido una herida mortal del otro estudiante, cuyo nombre se omite por razones legales, la víctima falleció mientras se encontraba recibiendo atención médica.

El presunto atacante fue detenido por las autoridades minutos después del hecho.

La comunidad educativa, familiares, vecinos y el sector exigen mayor supervisión, programas de mediación de conflictos, intervención psicológica oportuna y acciones firmes que eviten que estas tragedias se sigan repitiendo.