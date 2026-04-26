¿También se va Carlos Mendoza?

La tarde del sábado los Medias Rojas de Boston despidieron al manager Alex Cora y seis de sus coaches. Fue una respuesta drástica a la pobre arrancada del club este año (10-17 a ese instante), y lo cancelaron pese a que tenia contrato hasta el 2027.

¿Y por qué lo hacen? Porque Boston es una franquicia ganadora, al menos de playoffs, y en estos tiempos no pueden darse el lujo de “eliminarse temprano”. De eso se trata.

Ahora tenemos el caso del manager de los Mets, el venezolano Carlos Mendoza, cuyo equipo tuvo un fin de semana de terror siendo barrido por los débiles Rockies de Colorado, en Nueva York.

Eso pudiera perdonarse, pero no la seguidilla de perder 15 de los últimos 17, lo cual pudiera determinar su cancelación. Y con Mendoza deben irse también algunos coaches con responsabilidades mayores, incluyendo los de bateo y pitcheo.

¿ Por qué? Porque todos sus números son terribles.

En promedio de bateo lo hacen para .226 ocupando el lugar 27 entre los 30 equipos. En jonrones han disparado solo 20 para el puesto 26 y en carreras anotadas 92 en el lugar 20, promediando 3.2 carreras para el puesto 29.

El club tiene récord de 9-19, último lugar de la división Este, y han perdido 8 de los últimos 10. Desde el regreso de Juan Soto tienen 2-3, y las cosas están totalmente abajo. Soto tampoco ha podido batear, aunque sigue sumando sus acostumbradas transferencias.

El tema es que los Mets tienen nómina de unos 350 millones de dólares, y hay que sacarle provecho a esa inversión. Ahora tienen al short Francisco Lindor lesionado por más de un mes, pero ahí hay talento para hacer carreras.

Las tres derrotas ante Colorado fueron 4-3, 3-1 y 3-0, es decir que en 27 innings marcaron 4 carreras. Y como no se puede botar todo el equipo, es posible que la víctima más cercana sea Mendoza.

Conclusión: El equipo tiene necesidad de hacer el movimiento. Si no hubo reunión anoche es posible que haya este lunes mediodía, día de descanso para los Mets (el martes juegan en Washington). Si no lo hacen, son unos “blanditos”.

LO DE CORA

Dice el reporte económico que Alex Cora, el boricua ex manager de Boston, tenía contrato por US$8 millones por temporada, más o menos igual que Dave Roberts, de los Dodgers. Cora estaba ahí desde el 2018 cuando ganó la Serie Mundial en su debut, y había sentado crédito para su permanencia.

Pero el gerente Craig Beslow, analizó el pésimo comienzo, y decidió promover su cancelación antes que lo cancelaran a él. ¿Se entiende eso?

La analítica de Boston estaba muy mal, y se parecen bastante a los Mets. El club decidió traer interinamente a su manager de triple A, Chad Tracy, a ver qué pasa. Es decir, no buscó un nombre conocido por ahí, ni un coach experimentado.

Tracy, de 40 años de edad, dirigia triple A desde el 2023, y es hijo de Jim Tracy, quien fue manager de Colorado, Dodgers y Piratas en un pasado reciente. Es decir, que tiene a quien seguir, acudiendo al refrán de hijo de gato caza ratón. De hecho, ha ganado sus dos primeros partidos ante los Orioles de Baltimore, y ya en Boston hay otro ambiente.

Es la 7ma. pareja de Padre-hijo en ser managers de MLB, habiendo sido la penúltima los Rojas Alou,Felipe y Luis.

NOTAS DE MLB

.- Si algun equipo está en racha ganadora y se encuentra con los Dodgers ahí terminó. Si no, pregunten a los Cachorros de Chicago, que llegaron al juego del sábado con 10 victorias en línea, y perdieron sábado y domingo… En el partido dominical, Shohei Ohtani pegó su 6to. jonrón del año, pero tenía 11 juegos sin sacar una pelota. El hombre muestra un OPS de.801, el más bajo para el desde hace buen tiempo.

.-Los Bravos de Atlanta siguen arrollando la liga y dominando la división Este de La Nacional. Este domingo vencieron a los pobres Filis de Filadelfia 6 por 2 y ponen su marca en 20-9. El zurdo Chris Sale trabajó 6 innings de 1 hit y 9 ponches, y se coloca en el lugar 28 en más ponches de todos los tiempos con 2,617, pasándole a Chuck Finley.

.- Los Yanquis vieron cortada una racha de 8 derrotas al perder de Houston 7 por 4… Le dieron unos palos a Luis Gil, en 4 innings 5 hits, par de jonrones, y su efectividad subió a 6.05. En el partido hubo el décimo jonrón para Aaron Judge, quien estuvo celebrando su cumpleaños 34. Este lunes, los Yanquis estarán de visitas en Texas.