Trump sobre atacante: “Creen que era un lobo solitario”

Un hombre armado con pistolas y cuchillos irrumpió en el vestíbulo de una cena de alto perfil para periodistas a la que asistieron el presidente Donald Trump y varios altos dirigentes estadounidenses el sábado por la noche. Corrió hacia el salón de baile antes de que agentes del Servicio Secreto lo rodearan y lo detuvieran. El presidente resultó ileso y fue evacuado rápidamente.

Los invitados se escondieron debajo de las mesas mientras se desarrollaba la escena y algunos informaron haber escuchado disparos fuera del vasto salón de baile subterráneo del Washington Hilton, donde se celebraba el evento.

Un agente de la ley declaró que un hombre armado abrió fuego. Un agente resultó herido en el chaleco antibalas, pero se espera que se recupere sin problemas, según informaron varias fuentes a Associated Press.

El sospechoso del tiroteo, descrito por Trump como una "persona enferma", fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, según informaron a la AP dos agentes de la ley.

“Cuando tienes influencia, te persiguen. Cuando no la tienes, te dejan en paz”, dijo Trump, sano y salvo y aún con su esmoquin, en la Casa Blanca dos horas después. “Parece que creen que era un lobo solitario”.

No hubo indicios inmediatos de otra participación, y la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, afirmó no tener motivos para creer que alguien más estuviera involucrado. Un video publicado por Trump mostraba al sospechoso corriendo más allá de las barricadas de seguridad mientras agentes del Servicio Secreto corrían hacia él.

“Por el momento, no parece existir ningún tipo de peligro para el público”, declaró Bowser en una rueda de prensa aparte.

“Hoy necesitamos niveles de seguridad que probablemente nadie haya visto antes”, dijo el presidente. Pero también afirmó: “No vamos a permitir que nadie se apodere de nuestra sociedad”.

El fiscal general interino Todd Blanche declaró que los cargos relacionados con el ataque del sábado por la noche se presentarán en breve y que la naturaleza de los cargos será evidente considerando lo ocurrido en la cena. Blanche recalcó que “la investigación está en curso y acaba de comenzar”.

El director del FBI, Kash Patel, quien acompañaba a Trump, declaró que la agencia está examinando un rifle y casquillos recuperados en el lugar de los hechos, además de entrevistar a testigos de la cena. Instó a cualquier persona que tenga información a que se presente.

Todos los funcionarios protegidos por el Servicio Secreto fueron evacuados. Entre los asistentes se encontraban Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, así como muchos otros líderes de la administración Trump, en una noche en que el país se encuentra en guerra con Irán.

Era la tercera vez desde 2024 que el presidente se veía amenazado por un atacante en su entorno inmediato, incluido el intento de asesinato en Butler, Pensilvania, que le hirió y en el que murió un bombero local.

La cena se convierte en un caos.

Los comensales estaban disfrutando de una ensalada de guisantes y burrata cuando comenzó el ruido; un ruido que Trump dijo que inicialmente pensó que era una bandeja que se caía, pero que algunos periodistas creyeron que eran entre cinco y ocho disparos.

El Servicio Secreto y otras autoridades rodearon la sala mientras cientos de invitados se escondían bajo las mesas. Se oyeron exclamaciones de asombro en el salón de baile cuando los invitados se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo; cientos de periodistas llamaron inmediatamente por teléfono para informar.

«¡Quítese del camino, señor!», gritó alguien. Otros gritaron que se agacharan. Desde un rincón, comenzó a corearse «Dios bendiga a América» mientras el presidente era escoltado fuera del escenario. Cayó brevemente —aparentemente tropezó— y agentes del Servicio Secreto lo ayudaron a levantarse. Fuera del hotel, miembros de la Guardia Nacional y otras autoridades acordonaron la zona mientras helicópteros sobrevolaban el lugar.

Tras un primer intento de reanudar el evento, este fue cancelado para esa noche y se reprogramará.