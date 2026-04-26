Los Rockies blanquean Mets en el segundo partido del día y barren la serie

Chase Dollander limitó a los Mets a cinco hits en siete entradas en su primera apertura del año, y los Rockies de Colorado vencieron a Nueva York 3-0 en el segundo partido de la doble jornada del domingo para completar una barrida de tres juegos que envió a los Mets, en caída libre, a su 15ª derrota en 17 juegos.

Hunter Goodman conectó un jonrón de dos carreras que ayudó a que Kodai Senga saliera del partido en la tercera entrada.

Colorado, que ganó el primer partido del domingo por 3-1 , barrió una serie contra los Mets por primera vez desde 2018. Los Rockies suman dos barridas en sus primeras nueve series de esta temporada, incluyendo tres juegos contra Houston del 6 al 8 de abril. El año pasado, solo barrieron una de 52 series, tres juegos en Miami del 2 al 4 de junio.

Nueva York, que tiene la nómina más alta de las Grandes Ligas, cayó a 9-19 y acumula 47-74 desde mediados de junio del año pasado. Los Mets solo consiguieron 10 hits en la doble jornada, fueron blanqueados por quinta vez y sufrieron su cuarta barrida de serie de la temporada.

Muchos de los 38.155 aficionados anunciados abandonaron el estadio después de que los Rockies se pusieran por delante 3-0 en la tercera entrada.

Dollander (3-2), quien había lanzado principalmente como relevista tras el primer partido, estableció récords personales de entradas y lanzamientos (105), ponchando a siete y otorgando dos bases por bolas. Zach Agnos lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su segundo salvamento.

Troy Johnston, quien conectó un jonrón en el primer partido, impulsó una carrera con un sencillo en el segundo, y Goodman bateó su séptimo jonrón de la temporada en el tercero.

Tras ocho días de descanso, Senga (0-4) permitió tres carreras, tres hits y tres bases por bolas en 2 2/3 entradas, elevando su efectividad a 9.00. Ha permitido cinco jonrones en 20 entradas.

Carl Edwards Jr. lanzó 3 1/3 entradas sin permitir hits en su debut con los Mets, su noveno equipo en las Grandes Ligas.

El árbitro Louie Krupa trabajó en su primer partido de las Grandes Ligas como receptor, tras haber debutado el viernes en la segunda base. Solo una de las cuatro revisiones de la ABS tuvo éxito.