Evacuan a Trump por incidente de seguridad en cena de corresponsales en Casa Blanca

El presidente Donald Trump y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Al parecer, no hubo heridos.

El Servicio Secreto y otras autoridades rodearon el salón de banquetes mientras cientos de invitados se agachaban para protegerse de las mesas. « ¡Quítese del camino, señor!», gritó alguien. Otros gritaron que se agacharan.

La asistencia de Donald Trump a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el sábado en Washington, por primera vez como presidente, expone públicamente la a menudo conflictiva relación de su administración con la prensa.

Trump llegó el sábado por la noche a un evento donde los líderes de una nación en guerra se mezclaron con celebridades, periodistas e incluso una marioneta —Triumph, el perro cómico insultante— en una cena que suele generar debate sobre si la relación entre periodistas y sus fuentes debería incluir la socialización y dejar de lado las relaciones a veces antagónicas.

Los presidentes que han asistido generalmente han hablado sobre la importancia de la libertad de expresión y la Primera Enmienda, incluyendo algunas bromas sobre periodistas en particular.

El presidente republicano no asistió durante su primer mandato ni el primer año del segundo. Acudió como invitado en 2011, sentándose entre el público mientras el presidente Barack Obama, demócrata, hacía algunas bromas sobre el promotor inmobiliario neoyorquino. Trump también asistió como ciudadano particular en 2015.

Trump entró al salón de banquetes subterráneo del Washington Hilton al son de «Hail to the Chief» y saludó a destacados periodistas en la tribuna, deteniéndose también para elogiar a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señalándola efusivamente con el dedo.

En cenas anteriores, también han participado comediantes que se burlaban de los presidentes. Este año, el grupo optó por contratar al mentalista Oz Pearlman como artista principal.

La presencia de Trump está reavivando un debate de larga data sobre la cena y eventos similares, en particular, sobre si es inapropiado que los periodistas socialicen con las personas a las que cubren. El New York Times, por ejemplo, dejó de asistir a la cena hace más de una década por ese motivo.

«Lo que alguna vez fue (hace bastante tiempo) una noche bienintencionada de recaudación de fondos y camaradería entre adversarios profesionales, ahora es simplemente una mala imagen», escribió Kelly McBride, experta en ética del Instituto Poynter, un centro de estudios periodísticos.