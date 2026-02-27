Rendición de cuentas del presidente Abinader: qué se cumplió y qué no en el último año

Con la certeza de contar con más tiempo para cumplir lo reiterado en rendiciones de cuentas anteriores, el presidente Luis Abinader presentó hace un año la primera rendición de cuentas de su segundo mandato. En ese escenario no sólo informó sobre lo realizado por su gobierno, sino que volvió a anunciar obras, programas e iniciativas que prometió concretar antes de su siguiente comparecencia el 27 de febrero ante el Congreso Nacional.

Video Rendición de cuentas del presidente Abinader: qué se cumplió y qué no en 2025



Unas 12 promesas verificables fueron extraídas por Listín Diario del discurso pronunciado por el mandatario el 27 de febrero de 2025 y luego se procedió a evaluarlas un año después, con el fin de verificar si fueron cumplidas.

Obras de infraestructura

El ámbito con mayor número de compromisos fue el de infraestructura. Algunas iniciativas guardan relación con otros sectores, pero su eje central es la construcción o culminación de obras físicas.

“Otro proyecto que ya está en su fase final de construcción es el aeropuerto doméstico de San Juan de la Maguana, con una inversión superior a los 650 millones de pesos, que se tiene previsto inaugurar en el último trimestre del presente año”, manifestó el presidente en su discurso.

Al momento del anuncio, el aeropuerto se encontraba en construcción. Registros periodísticos, publicados inclusive por el presidente de la República, muestran que Abinader fue a supervisar su construcción en noviembre del pasado año, donde se destacó un avance significativo, pero no hay fecha de entrega, incumpliendo con los plazos ofrecidos. Por lo tanto, no se inauguró en el último trimestre del año pasado.

"También entregaremos los tan esperados alcantarillados sanitarios del municipio de Mao, del municipio de Licey y Tenares, y la tercera etapa del arroyo Gurabo en Santiago", agregó en la alocución durante el pasado aniversario de la Independencia Nacional.

Los reportes disponibles, tanto de la presidencia de la República, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y denuncias o reclamos de comunitarios publicadas en medios de comunicación, indican que el alcantarillado de Mao estaba avanzado alrededor de 70 por ciento (%) a noviembre de 2025.

En Tenares se reportaron retrasos y problemas contractuales. Mientras que la etapa tres de Arroyo Gurabo aparece como obra en ejecución, con expectativas de concluir para el año 2026. Mientras que el de Licey fue anunciado e iniciado, pero sin fecha. Aunque el mandatario no fijó un plazo específico, ninguna de estas obras fue inaugurada durante 2025.

“El pasado año 2024, en alianza con el gobierno de Corea del Sur, el Ministerio de la Mujer construyó un Centro de Promoción de Salud Integral para Adolescentes en San Juan, que ya está listo y solo pendiente para su apertura y que servirá como espacio de orientación y prevención para las jóvenes y sus familias en la región Sur”, aseguró.

Se verificó que la construcción del centro inició en 2021, según registros del Ministerio de la Mujer y de la Presidencia. No obstante, no hay informes de terminación ni acto oficial de apertura. También fueron consultados comunitarios de la provincia, quienes indicaron desconocer las razones por las cuales la estructura aún no está en funcionamiento. Por lo tanto, no se le ha dado apertura a pesar de estar listo hace un año.

“Para este año se prevé la apertura de las ciudades universitarias de Santiago Rodríguez, Neyba y Cotuí, así como un liceo experimental en Constanza”, pronosticó el mandatario.

En esta promesa se presentan resultados dispares. La ciudad universitaria de Cotuí fue inaugurada en octubre de 2025, mientras que el liceo experimental en Constanza abrió en junio de ese mismo año, según registros oficiales, cumpliendo dentro del plazo.

En cambio, la de Neyba fue inaugurada en enero de 2026, fuera del tiempo prometido inicialmente por el presidente. Mientras que en Santiago Rodríguez hay evidencia de avances y supervisión de funcionarios públicos, quienes reportaron visitas durante el pasado año, pero no de inauguración.

En conjunto, dos compromisos se cumplieron en el plazo previsto, uno de forma tardía y uno permanece pendiente.

“Se entregarán 144 nuevos apartamentos para familias reubicadas por el saneamiento de cañadas”, anunció.

Entidades públicas y medios de comunicación reportaron la entrega, en julio de 2025, de 144 apartamentos a familias reubicadas por el saneamiento de la cañada de Guajimía, cumpliendo con lo prometido.

Educación, trabajo y políticas sociales

En este apartado se identificaron tres compromisos relacionados con programas educativos y un anuncio de aumento salarial sector privado no sectorizado que se materializó días antes de la pasada rendición de cuentas.

"Por primera vez, 42,000 alumnos de 13 y 14 años realizan un programa de formación complementaria en el idioma inglés, a través de la plataforma Education First (EF), que será expandido este año a 150,000 alumnos más", anunció.

La memoria institucional 2025 del Ministerio de Educación reporta que el programa EF alcanzó 209,397 cuentas estudiantiles creadas y 68,568 estudiantes que completaron el test. Esta evidencia sugiere una expansión por encima del universo inicial de 42,000 y de la meta de sumar 150,000 adicionales, cumpliendo así con la promesa.

"Y para este 2025, iniciaremos el programa 'Inglés Virtual para la Empleabilidad', con la participación de 70,000 jóvenes anualmente, enfocado en zonas turísticas como Punta Cana, Pedernales, Samaná, Miches y Puerto Plata, contribuyendo al crecimiento del sector turístico y la empleabilidad juvenil", comunicó el mandatario en su discurso.

Aunque el anuncio se realizó en febrero, la puesta en marcha fue comunicada en noviembre de 2025 por el entonces ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Franklin García Fermín, sin especificar fecha de inicio. Posteriormente se difundió, en redes sociales, la apertura de plazas en enero de 2026, sin confirmación oficial de ejecución durante 2025. En consecuencia, el programa no inició en el año prometido ni se constató una focalización específica en zonas turísticas.

“Logramos, por tercera vez, un acuerdo tripartito entre el gobierno, los trabajadores y el sector empresarial para un nuevo aumento salarial del 20 % que será distribuido a partir del 1 de abril en un 12 %, y en un 8 % a partir de febrero del año que viene”, auspició Abinader.

Ambos aumentos salariales fueron aplicados en los tiempos señalados por el presidente, según lo pactado. En abril del pasado año se implementó el primero y luego en este mes (febrero) se puso en marcha el segundo, de acuerdo con reportes del Ministerio de Trabajo, cumpliendo así con la promesa.

“Respondiendo a solicitudes ciudadanas y en este 2025 se dará apertura a 11 nuevos comedores (económicos)”, aseguró Abinader..

En mayo del 2025 el director general de Comedores Económicos, Edgar Augusto Féliz Méndez, anunció 11 nuevos establecimientos formarán parte del programa de Comedores Económicos. También hay registros de que en septiembre pasado Abinader inauguró 13 nuevos comedores económicos, completando 159 en cinco años de gestión y cumpliendo con la promesa.

Energía y minería

"Seguimos fortaleciendo la generación con 2,179 megavatios adicionales de gas natural, garantizando estabilidad y abastecimiento a largo plazo. De esta capacidad, 612 megavatios entrarán en operación este mismo año, con la puesta en marcha de tres nuevas centrales: SIBA, en Boca Chica, con 68 megavatios adicionales a los ya en operación; Energas 4, en San Pedro de Macorís, con 130 megavatios, y Energía 2000, en Manzanillo, con 414 megavatios”, indicó el presidente durante su discurso de rendición de cuentas.

Fuentes oficiales ubicaron la expansión de SIBA (68 MW) y Energas 4 (130 MW) hacia octubre de

2025, cumpliendo con esta parte de la promesa. No obstante, la planta Energía 2000 (Manzanillo, 414 MW) fue situada para el primer trimestre de 2026.

En términos de la promesa (“este mismo año”, en referencia al 2025), la suma de 612 MW no entró en operación dentro del año prometido. Además, en Manzanillo se reportó el inicio de una planta de 300 MW en febrero de 2026, con potencia distinta a 414 MW que se alcanzaría un mes después, de acuerdo a declaraciones públicas ofrecidas por socios de la empresa a medios de comunicación.

“Desde septiembre de 2024, iniciamos los sondeos, análisis y evaluaciones técnicas que nos permitirán determinar la cantidad de recursos mineros en este año 2025, lo que nos llevará a estimar con precisión nuestras reservas certificadas para el año 2026. En un solo año hemos avanzado lo que normalmente tomaría tres, gracias a la eficiencia y al compromiso de nuestras instituciones”, aseguró.

Meses después de lo anunciado por Abinader, el Ministerio de Energía y Minas comunicó que la estimación de recursos se proyecta para diciembre de 2026 y la certificación de reservas para 2027, desplazando el cronograma declarado, incumpliendo con la promesa hecha por el mandatario en cuanto a los tiempos.

Equipos militares al Ministerio de Defensa

"Les anuncio que nos estamos preparando ya para el ensamblaje de vehículos blindados y a finales del mes de abril de este año estaremos inaugurando una moderna planta de ensamblaje de vehículos de las Fuerzas Armadas ubicada en San Cristóbal, en la antigua Armería", confirmó el mandatario.

Reportes públicos confirman que la planta fue inaugurada el 1 de mayo de 2025, sólo un día después del anuncio que indicaba “finales del mes de abril”, pero cumpliendo con la promesa. Por otro lado, sobre el ensamblaje de “blindados” a mediados del mes de febrero de 2026 el presidente hizo entrega de las primeras unidades.

A pesar de que el mandatario hizo más promesas que las 12 indicadas en este texto, solo estas contaban con una estructura que permitía su verificación a un año del discurso pronunciado por el mandatario el 27 de febrero de 2025.

En balance, de esta docena extraída por Listín Diario, seis se cumplieron y seis no se materializaron dentro de los plazos anunciados en el año transcurrido entre ambas rendiciones de cuentas del segundo mandato.

