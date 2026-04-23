La lesión de Francisco Lindor en la pantorrilla es más grave que la de Juan Soto

El campocorto All-Star Francisco Lindor fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por los Mets de Nueva York el jueves, un día después de sufrir una distensión en la pantorrilla izquierda, y el mánager Carlos Mendoza dijo que "va a estar fuera por bastante tiempo".

Lindor se lesionó el miércoles cuando los Mets vencieron a Minnesota 3-2 y pusieron fin a una racha de 12 derrotas consecutivas, la más larga desde 2002. El jardinero izquierdo Juan Soto regresó tras una distensión en la pantorrilla derecha que lo había mantenido fuera de juego desde el 3 de abril y bateó de 1-3 con una base por bolas. Soto se había perdido 15 partidos.

Lindor corrió con dificultad por las bases mientras anotaba desde primera con un doblete de Francisco Álvarez con un out. Una resonancia magnética realizada el jueves determinó que la mancha era más grave que la de Soto.

“Con Juan supimos enseguida que era el mejor escenario posible. Iba a salir perjudicado”, dijo el mánager de los Mets, Carlos Mendoza. “No creo que estemos ante la misma situación”.

“Es una de esas situaciones en las que empiezas a correr y sabes que tu cuerpo no está al 100%”, dijo Lindor. “Cuando pasé la tercera base, sentí algo. Y después de eso, supe que tenía algo en la parte inferior de la pierna”.

Lindor hizo una mueca al doblar la tercera posición y se detuvo un instante. Superó el lanzamiento de relevos deslizándose con los pies por delante.

“Tenía dolor”, dijo Lindor. “Pero hay que marcar”.

Al preguntársele si creía que volvería esta temporada, Lindor respondió "al 100%" y lo repitió para enfatizarlo.

“Me duele mucho no estar en el campo, pero confío en los entrenadores y sé que aquí me cuidan bien”, dijo Lindor. “Volveré, volveré. Ojalá sea pronto”.

Esta es apenas la tercera vez que Lindor pasa por la lista de lesionados de las Grandes Ligas. Se perdió los primeros 19 juegos de la temporada 2019 con Cleveland debido a una distensión en la pantorrilla derecha. En 2021, su primera temporada con los Mets, estuvo fuera 36 juegos debido a una distensión en el oblicuo derecho.

Lindor fue operado del codo tras la temporada pasada y se perdió la mayor parte de los entrenamientos de primavera después de someterse a una cirugía en el hueso ganchoso de la mano izquierda.

Bo Bichette pasó de la tercera base al campocorto para el último partido de la serie del jueves contra los Twins. Los Mets llamaron a Ronny Mauricio de la filial Triple-A de Syracuse para ocupar el puesto de Lindor en la plantilla y planean darle tiempo de juego regular en el campocorto mientras Bichette continúa adaptándose a jugar en la tercera base.

Mauricio, una promesa desde hace mucho tiempo que ha tenido dificultades para relanzar su carrera tras perderse la temporada 2024 por una lesión de rodilla, conectó cinco jonrones en sus últimos cinco partidos con Syracuse, incluyendo tres el martes.