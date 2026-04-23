Sheets celebra su 30 cumpleaños con un jonrón de 3 carreras y SD vence Rockies

Gavin Sheets conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo al frente en la novena entrada y Miguel Andújar impulsó tres carreras, mientras que los Padres de San Diego remontaron para vencer a los Rockies de Colorado 10-8 el jueves.

Los Padres perdían 8-5 al comenzar la novena entrada cuando Xander Bogaerts y Andújar conectaron sencillos productores, reduciendo la desventaja a una carrera. Luego, con corredores en primera y tercera, Sheets conectó un slider de Victor Vodnik a 379 pies por encima del muro del jardín derecho para su tercer jonrón de la temporada. El batazo que le dio la victoria a su equipo llegó el día del trigésimo cumpleaños de Sheets.

Fue el segundo gol que Vodnik desperdició en la temporada (0-2).

Mason Miller, de San Diego, consiguió su noveno salvamento de la temporada, líder en las Grandes Ligas, y extendió su racha sin permitir carreras a 33 ⅔ entradas. Esto iguala el récord de Cla Meredith de la racha más larga en la historia de la franquicia de los Padres. El lanzador derecho de 27 años comparte el octavo lugar en la racha sin permitir carreras más larga para un relevista en la Era de Expansión (desde 1961).

Bogaerts y Ramón Laureano impulsaron dos carreras cada uno para San Diego, que mejoró su marca a 15-3 en sus últimos 18 partidos tras un inicio de temporada de 2-5. Bogaerts conectó su cuarto jonrón de la temporada y elevó su promedio de bateo de por vida contra los Rockies a .366.