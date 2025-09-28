SIBA Energy avanza en la etapa final de su ciclo combinado

La planta de generación SIBA Energy se encuentra ejecutando un procedimiento técnico especializado, esencial para concluir la construcción de su ciclo combinado. Se trata del soplado de vapor de agua, una maniobra destinada a la limpieza final de las tuberías del sistema, que se realiza una sola vez durante la vida útil de la instalación.

Este proceso puede generar sonidos más elevados que los habituales en la operación regular; sin embargo, no representa ningún riesgo para la comunidad ni para la operación segura de la central.

Los trabajos forman parte de la fase final de desarrollo de la termoeléctrica, que próximamente incrementará su capacidad de generación neta con la entrada en operación del ciclo combinado.

Esta expansión permitirá aprovechar el calor residual de las turbinas para producir energía adicional sin requerir combustible extra, aumentando significativamente la eficiencia de la planta y optimizando su desempeño ambiental.

La primera fase del proyecto inició operaciones en febrero de 2023, con una capacidad de 190 MW en ciclo abierto. Construida en tiempo récord de 10 meses, la planta está integrada por doce turbinas a gas natural, con capacidad de operar de manera alterna con diésel e hidrógeno.