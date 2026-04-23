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Glasnow y Scott se combinan para un juego de 1 hit y los Dodgers blanquean Gigantes

Tyler Glasnow, de los Dodgers, lanza en la tercera entrada del juego contra San Francisco.

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Agencia APSan Francisco, EU

Tyler Glasnow y Tanner Scott se combinaron para permitir un solo hit y los Dodgers de Los Ángeles evitaron una barrida el jueves en una serie de tres juegos con una victoria de 3-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

Kyle Tucker y Hyeseong King conectaron dos hits cada uno, mientras los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, ganaron por segunda vez en seis juegos. Kim y Dalton Rushing impulsaron una carrera cada uno. Shohei Ohtani se fue de 5-0 con dos ponches.

Glasnow (3-0), que nunca ha lanzado un juego completo en las Grandes Ligas, ponchó a nueve y permitió un hit y una base por bolas en ocho entradas. El derecho de 32 años realizó 105 lanzamientos, 69 en la zona de strike, y retiró a los últimos 14 bateadores que enfrentó.

El venezolano Luis Arraez conectó un sencillo en la primera entrada para el único hit de los Giants.

San Francisco solo tuvo a un corredor que pasó de la primera base y perdió por segunda vez en siete juegos.

Webb (2-3) permitió tres carreras y siete hits en siete entradas y terminó con cinco ponches y dos bases por bolas.

Scott consiguió los últimos tres outs para su primer salvamento de la temporada, mientras los Dodgers lograron su segunda blanqueada del año.

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