La MLB exhibe el mejor talento de la clase 2027

El talento para el béisbol se abre paso en otras latitudes que en el pasado reciente eran impensables.

A los showcases en que con normalidad abundan los prospectos dominicanos, venezolanos, mexicanos entre otros, en esta ocasión se une un par de jóvenes de República Checa, Alemania y hasta un grupo de brasileños figuran en la lista.

La Major League Baseball efectúa en la actualidad una presentación en el estadio Quisqueya Juan Marichal donde unos 140 bisoños exhiben sus facultades a un grupo de unos 130 evaluadores adscritos a las 30 franquicias de Grandes Ligas.

Los escuchas, con radares, Ipad, cronómetros, apuntes y otras herramientas propias del negocio del béisbol en manos, observan desde el pasado lunes a los que hasta el momento son los más acabados talentos de la Clase 2027 y 2028.

Primero, tuvieron presencia mientras estrechaban, luego en entrenamientos, mientras que miércoles y jueves efectuaron varios partidos ante los ojos del grupo de evaluadores.

Ah, previo a las concentraciones en el terreno, el grupo tuvo charlas educativas con los exgrandesligas Nelson Cruz, Joel Peralta y Jorge Verlandia, quienes les expresaron la importancia de mantener el enfoque en cada paso que den en busca de alcanzar sus sueños en el béisbol.

Más de 130 prospectos participaron de manera activa en los showcases realizado por la MLB en el estadio QuisqueyaFuente externa

Miguel Matos, director de MLB en el país, expresó que cada año esa entidad se encarga de reunir el mejor talento posible en los diferentes países para que las organizaciones de Grandes Ligas lo observe a todos en un único escenario.

En ese sentido, agregó que la institución cuenta con 15 años efectuando este certamen y el mismo ha proporcionado que una muy elevada cantidad de nóveles pueda abrazar el profesionalismo y porque no escalar a las Grandes Ligas.

Desde el 2012, peloteros hoy figuras del juego como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Ronny Mauricio, Gleyber Torres, Agustín Ramírez, Ozzie Albies, Rafael Devers para citar algunos ejemplos han pasado por este showcase.

“Es una tremenda oportunidad para estos jóvenes por las diferentes culturas involucradas, porque esos jugadores mañana serán sus amigos, y quien sabe, hasta cuando estén en Grandes Ligas se recordarán de estos bonitos momentos”, señaló.

En el grupo entrenan peloteros de Dominicana, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Panamá, Curazao entre otras naciones.

“Este hecho lo hace más que interesante, pues son tantas culturas centradas en un único escenario y nos brinda la oportunidad no solo de observarlos, sino de conversar de manera amplia con ellos”, expuso Matos.

Del grupo de 130 noveles, unos 60 viajaron desde sus naciones para estar presente en el evento. El rango de edad es de 15-16, incluso con algunos pitchers que poseen un poco más de edad.

Mientras que Henry González, director del departamento internacional, destacó la realización del mismo, lo cual presenta el mejor talento posible en edades de 15 y 16 años.