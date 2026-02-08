¿Cuántos aumentos se han aplicado al salario mínimo del sector privado no sectorizado?

Desde el 2021, el salario mínimo del sector privado no sectorizado en República Dominicana ha sido aumentado en tres ocasiones, como resultado de acuerdos del sector tripartito: Comité Nacional de Salarios (CNS), donde participan el Gobierno, los empresarios y los trabajadores (sindicatos).

Este es un repaso a los aumentos del salario mínimo en el sector privado no sectorizado:

El primer aumento se produjo en julio de 2021. En ese momento, el Gobierno anunció un reajuste al salario mínimo de un 24.2% que benefició a los empleados del sector privado, diferenciando los montos según el tamaño de la empresa: grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

Para entonces, el Gobierno informó el incremento como algo “histórico” y un “hito” en el país, al lograrse un acuerdo en “una coyuntura tan difícil” como la pandemia de la Covid-19.

El segundo aumento fue aprobado el 8 de marzo de 2023. Este ajuste fue también de un 19%, pero se aplicó de manera escalonada: un 15% entró en vigencia ese mismo año y el 4% restante comenzó a pagarse a partir del 1 de febrero de 2024.

Con este incremento, el salario mínimo volvió a subir en todas las categorías empresariales.

El tercer aumento fue aprobado en febrero de 2025. En esta ocasión, el CNS acordó un incremento total del 20%, también dividido en dos partes: el 12% comenzó a aplicarse desde el 1 de abril de 2025, mientras que el 8% restante entró en vigor el 1 de febrero de este año.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, llamó a los empresarios a cumplir con el pago del aumento del 8% el 2 de febrero.

Con este último ajuste, el salario mínimo en las grandes empresas alcanzará casi los RD$30,000 mensuales en 2026, mientras que también se registrarán aumentos en medianas, pequeñas y microempresas.

Salarios mínimos actuales en el sector privado no sectorizado.Ministerio de Trabajo

El aumento salarial también benefició a los vigilantes privados y a los trabajadores de campo.

Además de estos ajustes generales, el Gobierno también ha aprobado más de 20 aumentos salariales adicionales en otros sectores específicos como zonas francas, construcción, turismo, ONG y trabajo doméstico.

Así lo había informado en junio de 2023 el entonces ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, durante su participación en la edición 111 de la Asamblea de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en el Palacio de las Naciones Unidas.

Más adelante, el 4 de diciembre de 2023, el propio De Camps había dicho que con la aplicación de 11 aumentos al salario mínimo sectorizado se incrementaba a 33 los ajustes salarios aplicados durante la gestión de Abinader en ese momento.

¿Qué es el sector privado no sectorizado?

El sector privado no sectorizado es el grupo de empresas privadas que no pertenecen a un sector específico con salario mínimo propio.

En República Dominicana no existe un solo salario mínimo para todos los trabajadores.

Hay salarios mínimos distintos para sectores como zonas francas, turismo, construcción, trabajo doméstico, ONG, entre otros. Cada uno de esos sectores tiene sueldos diferentes.

El sector privado no sectorizado incluye a todas las empresas privadas que no entran en esas categorías especiales. Es decir, es el salario mínimo general del sector privado.

En este grupo se incluye, por ejemplo: comercios y tiendas, supermercados, farmacias, empresas de servicios, oficinas privadas, etc.

Además, el salario mínimo no es igual para todas las empresas, ya que se fija según su tamaño: grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas.