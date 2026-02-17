Abinader entrega equipamiento militar y tres blindados FURIA a las Fuerzas Armadas

El presidente Luis Abinader aseguró este martes que República Dominicana ya cuenta con el equipamiento militar necesario para proteger la frontera y hacer frente a cualquier situación interna.

El mandatario entregó vehículos y equipos militares de última generación a las Fuerzas Armadas en un acto celebrado en el Campamento Militar 16 de Agosto.

Allí se exhibieron tres vehículos blindados FURIA (Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada), ensamblados en la industria militar dominicana, así como un vehículo aéreo no tripulado. Ambos se usarán para resguardar la frontera dominico-haitiana, informaron las autoridades.

El mandatario afirmó que el país pasó de tener cinco vehículos blindados en 2020 a disponer actualmente de unos 30.

Además, anunció que en la industria militar dominicana se ensamblarán otros 20 vehículos blindados FURIA, modelos BB2.

“República Dominicana ya tiene un equipamiento para protegerse de cualquier situación en la frontera o temas internos”, aseguró Abinader a los periodistas.

Los vehículos blindados FURIA se están ensamblando en el país por técnicos dominicanos, lo que —según dijo— llena de orgullo a la industria militar nacional.

También informó que estos vehículos serán comercializados con países de la región.

“Estos equipamientos van a contribuir mucho porque nos estamos modernizando cada día más y estamos poniendo el Ejército en una situación sin precedentes en términos de equipamiento”, afirmó.

Los vehículos blindados entregados por el presidente Luis Abinader al Ministerio de Defensa fueron ensamblados en el país.José Alberto Maldonado / LD

El mandatario resumió la jornada con un mensaje claro: “Mayor seguridad para el país”.

El ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, subrayó que la visión estratégica del presidente ha permitido avanzar en todos los ejes del plan institucional de las Fuerzas Armadas.

Indicó que en esta primera entrega se incluyeron 35 camionetas para patrullaje, 18 camiones de transporte personal, dos camiones logísticos y 35 motocicletas.

También se entregaron vehículos especializados para investigación y atención de desastres, como camiones de bomberos y de búsqueda y rescate.

Fernández Onofre informó que, desde agosto de 2020, las Fuerzas Armadas han recibido 1,027 vehículos de distintos tipos, lo que ha incrementado su movilidad y capacidad operativa, especialmente en la frontera.

Además, anunció la entrega formal de los primeros tres vehículos blindados FURIA modelo BBD1 para fortalecer la unidad de comando contra terrorismo. Explicó que en los próximos meses continuarán las entregas del modelo BB2.

El ministro también destacó la incorporación de nuevo equipamiento táctico y estratégico, incluyendo armas de apoyo, sistemas de drones autónomos y sistemas anti-drones, como parte del fortalecimiento del sistema C5I y del control de los espacios fronterizos y aéreos.

Industria Militar pone en funcionamiento las primeras ambulancias ensambladas en esa instalación Lea también