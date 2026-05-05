Organizaciones piden a Abinader adoptar la medida de San Juan en La Cuaba contra vertedero

Asociaciones y organizaciones del Gran Santo Domingo piden al presidente Luis Abinader tomar la misma medida que en San Juan, respecto al proyecto minero Romero, en el distrito municipal La Cuaba, en lo que concierne a la planta de valorización de desechos, que comunitarios advierten se convertirá en un vertedero.

A través de un comunicado de prensa, varias organizaciones y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo se expresaron conformes con la detención definitiva del proyecto minero, anunciada por el mandatario, amparado en la ley ambiental 64-00 y la aceptación social del proyecto.

“Creemos que ésa misma decisión debería ser considerado para el no vertedero en el distrito municipal La Cuaba” precisan.

Asimismo, se mantienen en apoyo a la Junta de Desarrollo de La Cuaba y los comunitarios, que desde hace cinco meses emprenden acciones en contra de la instalación de la planta en la calle principal del paraje El Aguacate, en un terreno con una extensión de 1,500 tareas.

“Mientras tanto la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode) y los Frentes y Comités de Desarrollo Comunitario, seguimos apoyando a la Junta de Desarrollo Comunitario La Cuaba en su jornada de lucha por el bienestar de 4 millones de ciudadanos que habitan en el Gran Santo Domingo”, indica el comunicado.

Exigen la detención del proyecto alegando que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ejecutivo violan la Constitución.

“Exigimos la detención de inmediato del vertedero en La Cuaba, ya que con dicho proceder estarían el Ministerio de Medio Ambiente y la Presidencia de la República violando la Constitución de la República”, finaliza el comunicado.

Comunitarios de La Cuaba realizaron este martes una huelga general, con paro de labores comerciales, paro en el transporte y docencia.

Asimismo, desde el pasado jueves, comunitarios instalaron campamento frente a los terrenos donde se instalará la planta, como protesta tras movilización de maquinarias y equipos pesados para la construcción.

Los comunitarios de La Cuaba han mantenido una férrea oposición al proyecto, bajo el argumento de que se convertiría en un vertedero y afectaría el desarrollo económico y ecoturístico que presenta la zona por su flora y afluentes.