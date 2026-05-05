Santino entra al Top 9 de la Guía Macarfi 2026 en su segundo año

A poco más de dos años de su apertura en 2024, Santino restaurante de alta cocina italiana ha sido reconocido en el Top 9 de la Guía Macarfi 2026, una de las publicaciones gastronómicas de mayor referencia en República Dominicana.

El reconocimiento al negocio dirigido por Aldo Bonarelli representa un avance de cuatro posiciones respecto al ranking del año anterior, donde el restaurante había aparecido en el puesto 13.

Santino abrió en 2024 con una premisa específica: cocina italiana auténtica, producto sin concesiones y un servicio pensado para el detalle. Esa línea de trabajo se ha mantenido sin variaciones desde el primer día, y es lo que el ranking de la Guía Macarfi ha reconocido en sus dos evaluaciones consecutivas

"Pasar del puesto 13 al Top 9 en un año es la señal de que estamos en la dirección correcta, pero no es un punto de llegada. Santino se construyó con una apuesta clara: cocina italiana auténtica, sin concesiones. Lo que la Guía Macarfi está reconociendo es la consistencia con la que sostenemos esa apuesta cada noche", dijo Bonarelli.

El restaurante ha trabajado en fortalecer cada eslabón de su propuesta: una carta centrada en la cocina italiana contemporánea, una selección de vinos cuidadosamente construida, y un servicio de salón pensado para acompañar cada experiencia de principio a fin.

La Guía Macarfi es reconocida en el sector gastronómico dominicano por su evaluación independiente de la oferta culinaria del país. Su ranking anual funciona como una referencia tanto para comensales como para profesionales de la industria.