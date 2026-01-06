Decreto: Abinader cambia ministros de Agricultura, Mujer y al director de Impuestos Internos

El presidente Luis Abinader realizó cambios en el tren gubernamental que incluyen los ministerios de Agricultura, de la Mujer y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

A través del decreto 2-26, Abinader destituyó a Limber Cruz como ministro de Agricultura y designó en su lugar a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme.

Gloria Reyes quedó designada ministra de la Mujer, mientras que Mayra Jiménez (la entonces incumbente) fue designada como directora de Supérate.

Abinader tambien destituyó a Francisco "Tony" Peña Guaba de la dirección de Politicas Sociales y en su lugar designó Geanilda Vásquez.

Lo mismo ocurrio con Luis Valdez Veras, quien salió de la DGII. En su lugar, Abinader desginó a Pedro Urritia Sangiovanni.

"Iniciamos una nueva etapa de nuestro gobierno, con el que aspiramos a dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos, para la cual he tomado la decisión de realizar cambios en el tren gubernamental, por lo que el país verá esta semana nuevas designaciones, rotaciones y ratificaciones de los funcionarios que me acompañan", escribió el presidente Luis Abinader en su comunicado a la sociedad, que fue publicado en su cuenta en la red social X.

Y agregó: "En el día de ayer comenzamos con dos designaciones: El Dr. Jorge Subero Isa, ha sido nombrado Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el Dr. Antoliano Peralta, quien ocupaba ese cargo, pasará a ser Ministro de Justicia".