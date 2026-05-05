Un canto a la vida y a la resistencia: Rent, el musical que despertó risas, lágrimas y aplausos

El East Village neoyorquino cobró vida en el Palacio de Bellas Artes durante las noches del 1, 2 y 3 de mayo con la adaptación dominicana del musical Rent, la aclamada ópera rock que narra la vida de un grupo de jóvenes artistas bohemios que enfrentan la pobreza, el amor y el VIH en Nueva York.

Bajo la dirección general de Waddys Jáquez y la producción de JaviKarla Producciones, las tres funciones terminaron consecutivamente en un rotundo sold out, lo que obligó a la productora a abrir una nueva fecha para este próximo viernes 8 de mayo.

La puesta en escena respetó la esencia rebelde de la obra original de Jonathan Larson. A primera vista, el escenario mezcló colores, ruido y diversión, pero ese ritmo festivo le sirvió al elenco para contar una historia que no tiene miedo de mostrar emociones.

Desde su estreno en Broadway, Rent abordó temas como el amor, la amistad, la enfermedad, la identidad y la búsqueda de proyectos personales. Su repertorio en esta adaptación incluyó sus emblemáticas canciones en español, con temas como “Tiempos de amor” (Seasons of Love), “Alquiler” (Rent), “Saldré esta noche” (Out Tonight), “Sin ti” (Without You) y “La Vie Bohème”.

Dentro del elenco participó Héctor Aníbal, quien con su voz y lenguaje corporal capturó la esencia de Roger, un músico atormentado que ansía escribir una gran canción mientras lidia con sus propios fantasmas y su ruptura con Mimi.

A su lado, Javier Grullón entró en la piel de Mark, el cineasta aferrado a su cámara que documenta el caos de su grupo de amigos, quienes sobreviven bajo la constante amenaza de desalojo por parte de Benny, encarnado por Nico Clínico.

Intrépido, sensible y carismático. Indiscutiblemente, quien se robó la atención de las cámaras y el afecto de la audiencia fue Guille Martín. El público se enamoró perdidamente de su versión de Angel, ya que el actor otorgó una interpretación difícil de olvidar.

Su personaje se complementó con la presencia anarquista de Tony Almont, quien hizo de Tom Collins. Ambos protagonizaron momentos cruciales, arrancando carcajadas y provocando suspiros de ternura entre los espectadores por sus demostraciones de amor.

Karla Fatule entregó a una Mimi sensual y visceral, destrozada tras vivir a la intemperie. Sin embargo, todo llegó al límite cuando Maureen, interpretada por Techy Fatule, devoró el escenario con su histrionismo, y Joanne, su novia, respaldada por la potencia vocal de Laura Rivera, entraron cargando a la joven Mimi semiinconsciente.

Convencido de que le quedaba poco tiempo, Roger por fin le cantó su balada, “Tus ojos”. El silencio en la sala fue casi sepulcral cuando Mimi se desvaneció, pero luego invadió un alivio colectivo cuando Mimi recuperó el aliento para contar que, estando en un túnel de luz blanca, Angel se le había aparecido para ordenarle que regresara a escuchar la canción.

Rent se despidió dejando a todos conmovidos. El documental de Mark se proyectó de fondo y todo el elenco, junto a la audiencia, celebró la vida, pues su mensaje quedó claro: “No hay más que el hoy”.