Gregory Morín Jr. gana bronce en el Campeonato Centroamericano de Boliche

El bolichero dominicano Gregory Morín Jr. ganó la medalla de bronce en la competencia individual del Campeonato Centroamericano de Boliche, que se celebra en el Sebelén Bowling Center de esta ciudad.

Morín Jr. terminó con un promedio de 215.42 en sus 12 juegos, detrás de Germanos Kurbaji (Venezuela), quien se llevó la medalla de oro con 2,600 pines derribados para un promedio de 216.67, y de Richard Arrioja (México), que finalizó con 2,596 pines y promedio de 216.33.

En el Festival de 2da. Fuerza, el campeón en sencillos fue el venezolano Alessandro Carbonere, quien coronó su actuación con 2,806 pines derribados y un promedio de 233.83, incluyendo un juego perfecto en el segundo juego de su segunda serie de seis juegos. La plata correspondió al venezolano Alejandro Álvarez, con promedio de 220.42.