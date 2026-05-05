Juez envía a juicio de fondo a comunicador Ángel Martínez por difamación contra Faride Raful

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra del comunicador Ángel Martínez, quien enfrenta cargos por presunta difamación e injuria en perjuicio de la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

El magistrado Amaurys Martínez dispuso que el comunicado responda en juicio de fondo por los hechos que se le imputan.

El juez tomó la decisión tras acoger el dictamen presentado por la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec).

En la audiencia el abogado de la ministra Faride, doctor Miguel Valerio, se sumó al pedimento del Ministerio Público de que fuera enviado a juicio de fondo.

El Ministerio Público señala que Martínez utilizó plataformas digitales para emitir declaraciones que afectan el honor de la funcionaria. De acuerdo con el Ministerio Público, el encartado habría vulnerado los siguientes estatutos de la Ley núm. 53-07.