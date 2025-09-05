Contrataciones Públicas suspende licitación de pitos en Digesett por falta de estudios previos

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió este viernes la licitación que hizo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para la adquisición de pitos con su porta pitos, debido a la falta de estudios previos publicados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

La DGCP indicó que el estudio previo constituye “un requisito indispensable, conforme establece el Decreto 416-23 de aplicación de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas”.

Explicó que la medida tiene carácter cautelar y correctivo y busca que la entidad contratante ajuste su proceso a la normativa vigente y garantice los principios de eficiencia, transparencia y publicidad, protegiendo así los derechos e intereses de los oferentes y potenciales oferentes.

“La suspensión fue aplicada de manera inmediata en el SECP y notificada formalmente a la Digesett para los fines correspondientes”, apuntó el organismo en un comunicado.

Los estudios previos son un prerrequisito para el lanzamiento de un procedimiento de contratación y una herramienta para determinar las necesidades reales de una institución, el valor en el mercado del bien y los tiempos en los que estaría disponible, explicó.

El artículo 4 del reglamento 416-23 define los estudios previos como el conjunto de investigaciones y análisis que fundamentan la necesidad del procedimiento de selección de proveedores a ser realizado y permite delimitar el objeto, sus características, la demanda y oferta en el mercado, la viabilidad y el presupuesto estimado del bien, servicio u obra a contratar, así como cualquier información relevante para satisfacer la necesidad de que se trate.

La Digesett había licitado un proceso de compras y contrataciones para adquirir un total de 2,894 silbatos por un monto que asciende a RD$5,634.618. Mientras que el precio unitario estimado por cada pito es de RD$1,947.

La convocatoria estaba dirigida exclusivamente a mipymes mujeres.

La Digesett explicó más temprano que el proceso de adquisición de los silbatos con porta pitos tipo distintivo y cadena formaba parte de un procedimiento administrativo normal, con criterios de transparencia y apegado a las disposiciones legales.

El organismo apuntó que los pitos constituyen una herramienta de trabajo esencial para los agentes de tránsito, ya que permiten realizar señales sonoras claras y efectivas durante el ordenamiento vehicular, la gestión de la circulación y la prevención de accidentes en las vías.

“La compra responde a la necesidad de dotar a los agentes de equipos adecuados, resistentes y estandarizados, con características técnicas específicas que garanticen durabilidad y funcionalidad en el terreno”, indicó.

El silbato, según la especificación técnica, deberá ser de acero inoxidable, color níquel (plata), bola de corcho, con una medida de 3.5 a 4.5 centímetros de largo, y que incluya un sistema de orificio para la adaptación de cadenas.

Tanto la cadena como el porta pito también serán de acero inoxidable, según indicó la Digesett. El porta pito tiene que ser de color anaranjado, con las siglas de la institución en color plateado.