Digesett: Licitación de RD$5 millones para pitos es para dotar a agentes de equipos resistentes

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) explicó que el proceso de adquisición de 2,894 silbatos con porta pitos tipo distintivo y cadena, actualmente en curso, forma parte de un procedimiento administrativo normal, con criterios de transparencia y apegado a las disposiciones legales.

El organismo apuntó que los pitos constituyen una herramienta de trabajo esencial para los agentes de tránsito, ya que permiten realizar señales sonoras claras y efectivas durante el ordenamiento vehicular, la gestión de la circulación y la prevención de accidentes en las vías.

“La compra responde a la necesidad de dotar a los agentes de equipos adecuados, resistentes y estandarizados, con características técnicas específicas que garanticen durabilidad y funcionalidad en el terreno”, indicó.

La Digesett busca adquirir un total de 2,894 silbatos por un monto que asciende a RD$5,634.618. El precio unitario estimado por cada pito es de RD$1,947.

El organismo convocó “a todos los interesados a presentar propuestas destinadas a la adquisición de pitos con su porta pitos, dirigido exclusivamente a mipymes mujeres”, según reza el expediente de la convocatoria.

El proceso de licitación estará abierto hasta el próximo martes 9 de septiembre.

En plataformas digitales de compras, como Amazon, se venden silbatos a precios muy inferiores: desde USD$6 hasta USD$15. Por ejemplo, un paquete de 24 silbatos de acero inoxidable con cordones, sonido fuerte y claro para entrenadores, árbitros, kits de supervivencia y seguridad al aire libre, tiene un precio de USD$10.

Características técnicas de los pitos con porta pitos y cadena

El pito es de fabricado en acero inoxidable, con un rango de sonido entre 90 y 100 decibeles, con marca institucional impresa. La cadena es de acero inoxidable, tejido tipo serpiente, sistema de sujeción y enganche seguro.

Mientras que el porta pito es de metal resistente en acero inoxidable, tipo distintivo, serigrafiado en color anaranjado con las siglas de la DIGESETT en color plateado.

La institución hace énfasis en que este proceso no implica ningún tipo de irregularidad, sino que corresponde a la programación anual de dotación de equipos indispensables para el desempeño de los agentes en las calles.