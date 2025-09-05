¿Cómo son los pitos de cinco millones de pesos de Digesett?

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que los silbatos que buscan adquirir por un monto que asciende a más de cinco millones de pesos son fabricados en acero inoxidable.

El precio de los pitos ha generado polémica. La entidad defendió el monto detallando las características: tienen un rango de sonido entre 90 y 100 decibeles, con marca institucional impresa.

La cadena es de acero inoxidable, tejido tipo serpiente, sistema de sujeción y enganche seguro.

Además, la Digesett agregó que el porta pito es de metal resistente en acero inoxidable, tipo distintivo, serigrafiado en color anaranjado con las siglas de la Digesett en color plateado.

La institución hizo énfasis en que este proceso no implica ningún tipo de irregularidad, sino que corresponde a la programación anual de dotación de equipos indispensables para el desempeño de los agentes en las calles.

El monto total es de RD$5,634.618 para 2,894 pitos, mientras que el precio unitario estimado por cada uno es de RD$1,947.

Para esta licitación, la Digesett convocó a todos los interesados a presentar propuestas destinadas a la adquisición de pitos con su porta pitos, dirigido exclusivamente a mipymes mujeres”, y el proceso de licitación estará abierto hasta el martes 9 de septiembre.