Digesett abre licitación para comprar pitos por más de cinco millones de pesos

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) abrió este miércoles una licitación de compras y contrataciones para adquirir un total de 2,894 silbatos por un monto que asciende a más de cinco millones de pesos.

La Digesett “convoca a todos los interesados a presentar propuestas destinadas a la adquisición de pitos con su porta pitos, dirigido exclusivamente a mipymes mujeres”, reza el expediente de la convocatoria.

El monto total es de RD$5,634.618. Mientras que el precio unitario estimado por cada pito es de RD$1,947.

El silbato, según la especificación técnica, deberá ser de acero inoxidable, color níquel (plata), bola de corcho, con una medida de 3.5 a 4.5 centímetros de largo, y que incluya un sistema de orificio para la adaptación de cadenas.

Tanto la cadena como el porta pito también deberán será de acero inoxidable, según indicó la Digesett. El porta pito tiene que ser de color anaranjado, con las siglas de la institución en color plateado.

El proceso de licitación estará abierto hasta el próximo martes 9 de septiembre.