Reconocen los aportes al sector salud de ocho médicos dominicanos

El movimiento Grupo de los Cien (G-100), en la primera edición de la “Gala a la Excelencia”, reconoció a ocho personalidades destacadas en áreas de la medicina, por su trayectoria, compromiso y aportes en el país, entre los que figura Félix Cruz Jiminián.

También destacaron las labores de los doctores José Joaquín Puello, Rodolfo Ortiz, Sergio Guzmán, Rafael Lantigua, Luis Grullón, Mario Bournigal y Rafael Sánchez Español.

A través de un comunicado, el presidente del G-100, el doctor Plutarco Arias, expresó que los profesionales galardonados representan un compromiso que ha trascendido de lo individual para convertirse en ejemplo colectivo”, afirmó.

“Esta gala es un encuentro de gratitud, de memoria y de compromiso", resaltó Arias, al tiempo de citar al doctor José Francisco Peña Gómez con la frase: "Servir a los demás es el más alto compromiso del ser humano".

Asimismo, destacó que cada uno de los homenajeados ha construido, desde su vocación y entrega, un legado que no se mide en títulos, sino en impacto; no se mide en años, sino en huellas; ni en palabras, sino en acciones.

Arias subrayó que desde el Grupo de los Cien se reafirma la convicción de que el desarrollo de una nación no se construye únicamente desde las políticas públicas, sino también desde el ejemplo de ciudadanos que elevan los estándares, inspiran y multiplican buenas prácticas.

“Este reconocimiento no es un punto final, sino un mensaje y una señal clara de hacia dónde debemos mirar como sociedad”, concluyó.

Al recibir los galardones, los homenajeados agradecieron el gesto del doctor Arias y el Grupo de los Cien, señalando que este reconocimiento los compromete a continuar aportando a la sociedad desde sus respectivas áreas de la medicina.

Por su parte, al ofrecer las palabras de bienvenida, el alcalde Ulises Rodríguez calificó como un acto de justicia reconocer a estas personalidades que han aportado al pueblo dominicano, destacando su legado y compromiso con el bienestar de la sociedad.

En la actividad participaron además el coordinador nacional del Grupo de los Cien (G100), Héctor Villalona; el doctor Benjamín Hernández, expresidente de la Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumonorte); el presidente nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Dr. Luis Peña; la presidenta del Colegio Médico Dominicano filial Santiago, Dra. Penélope Gómez; el presidente de la Real Academia de Medicina, Dr. Jochy Pérez; el presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, Dr. Ramón de León Berras; la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, Dra. Maribel Jorge; altos dirigentes del Grupo de los Cien, legisladores, regidores, entre otras personalidades.