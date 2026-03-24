Salesianos en SDE también apoyan el “Foro contra el Crimen y la Violencia” del Listín Diario

Organizaciones salesianas de Santo Domingo Este expresaron su respaldo al “Foro contra el Crimen y la Violencia” propuesto por Listín Diario y propugnan para que se concrete esa realidad ante un flagelo que está en aumento en los sectores de ese municipio.

La Plaza Educativa Don Bosco, conformada por los centros Educativos Juan Félix Pepén, el Instituto Politécnico Salesiano Hainamosa, el Centro de Excelencia Salesiano profesora Liduvina Cornelio, el Centro Oratorio Don Bosco, la casa de acogida Quédate con Nosotros y la parroquia Santo Domingo Savio expresaron su apoyo a la iniciativa de este diario.

El sacerdote Juan Linares, párroco de la plaza, entiende que es momento de que el Estado aplique políticas hacia la juventud con unos criterios bien definidos y formular proyectos enfocados a enfrentar la delincuencia y la violencia con planes concretos para sanear los barrios de nuestras ciudades.

Cree que el foro impulsado por el Listín Diario y que ha sido respaldado por instancias estatales y sociales, como la presidencia del Senado, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el ministerio de Justicia, está poniendo a la niñez, adolescencia, juventud y adultos mayores, en primer plano para la resolución de los problemas nacionales de convivencia y eso es un proyecto necesario y muy oportuno.

Linares estima que tiene mucho sentido que organizaciones sociales y de la sociedad civil como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (Acadisando), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircap), la Universidad Apec (Unapec), entre otros sectores, se hayan adherido a la propuesta, a su juicio, una señal del éxito del foro en beneficio de la sociedad dominicana.

Dijo que el foro podría ser luz para proyectos en toda la nación como la Plaza Educativa Don Bosco, que en la actualidad cuenta con casi 3,000 estudiantes y 360 colaboradores.

Precisó que están considerando a esa plaza como un modelo a seguir para la educación ciudadana en otras provincias del país.

Propuso que el foro cuente con una metodología participativa, en donde todos sus participantes lleven propuestas concretas y, a la vez, con el total apoyo económico por parte del Estado en cada proyecto aprobado y puesto en ejecución.

Linares expresó que la dinámica planteada por el editorial del Listín Diario y su director Miguel Franjul a la sociedad dominicana, es una oportunidad única que uniría a todos los sectores, tales como el mundo empresarial, partidos políticos, sociedad civil, iglesias, gremios profesionales y academias.

A su juicio, se trata de un proyecto de todos y, por tanto, los partidos de oposición deberían aprovechar ese escenario para decirle al país por dónde creen que deben solucionarse los problemas sociales, juveniles, culturales, deportivos, económicos, ambientales y de seguridad social.

Linares añadió que, con esta propuesta, Listín Diario Franjul procuran que como sociedad asumamos todos un compromiso que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), procurando compromisos vitales de los actores políticos, económicos y sociales para garantizar la paz y la convivencia de calidad en el pueblo dominicano.

Concluyó diciendo que como dice la meta de la Educación Salesiana: hacer de niños, adolescentes y jóvenes “Buenos Cristianos Honrados Ciudadanos”, todos asumamos este compromiso con decisión y seamos, todas las entidades sociales, instituciones educativas que promueven los valores humanos y cristianos como prioritarios para la construcción de una Sociedad Dominicana de Excelencia.

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