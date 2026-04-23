Cenapec celebra misa por 54 aniversario

Centros Apec de Educación a Distancia (Cenapec) conmemoró su 54 aniversario de su fundación con una misa de acción de gracias, en la que participaron representantes del ámbito académico, civil, empresarial y social del país.

Harold Molina, presidente de la Junta de Directores de la institución expresó: “Hoy les convoca el recuerdo de los inicios de CENAPEC hace 54 años, y que, al ver los frutos recogidos, acuden a dar gracias a Dios por su acompañamiento durante todos estos años”.

Harold Molina, Margarita De Molina y Carlos Alberto Ortega.Leonel Matos/LD

Luis Menéndez y Regla Brito.Leonel Matos/LD

La ceremonia se realizó en la Parroquia El Buen Pastor, ubicada en el Distrito Nacional.

Maricela Almanzar y Erik Pérez Vega.Leonel Matos/LD