Académico argentino vendrá a Foro sobre Crimen y Violencia

El profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, Eugenio Raúl Zaffaroni, orador invitado para el Foro sobre Crimen, Seguridad y Violencia, reconoció la iniciativa del Listín Diario y manifestó su disposición a participar en la conferencia que organiza y tendrá lugar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Zaffaroni destacó la importancia de “promover espacios de reflexión rigurosa sobre la problemática de la violencia y la criminalidad en nuestras sociedades”.

En América Latina, estos fenómenos no pueden ser comprendidos únicamente desde perspectivas punitivas o simplificadoras, afirmó el especialista.

“Por el contrario, requieren ser analizados desde un enfoque crítico, social y latinoamericanista, que permita comprender sus raíces históricas, económicas y culturales, así como los desafíos que enfrentan nuestras democracias en materia de seguridad y derechos humanos”, expresó el también jurista y criminólogo.

Asimismo, por medio de un comunicado, Zaffaroni expresó que esta oportunidad le dará paso al fortalecimiento del diálogo entre la academia, los medios de comunicación y la sociedad.

¿quién es eugenio raúl zaffaroni?

Con un doctorado en el área del derecho, Zaffaroni es uno de los juristas y criminólogos más influyentes de América Latina en el campo del derecho penal y la criminología crítica.

Nacido en Argentina, ha desarrollado una extensa trayectoria académica, judicial e intelectual que lo posiciona como referente central en el análisis del sistema penal desde una perspectiva garantista y humanista.

Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, ha ejercido como profesor universitario en diversas instituciones de prestigio en América Latina y Europa, formando generaciones de juristas y científicos sociales. Su producción intelectual es vasta, abarcando libros, ensayos y artículos en los que cuestiona las bases tradicionales del derecho penal, especialmente aquellas que legitiman prácticas punitivas desproporcionadas o selectivas.

En el ámbito judicial, se desempeñó como juez de la Corte Suprema de Justicia de la nación Argentina, desde donde impulsó una visión del derecho orientada a la protección de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Posteriormente, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consolidando su compromiso con los estándares internacionales de justicia y dignidad humana.

Su pensamiento se inscribe en la criminología crítica latinoamericana, destacando conceptos como la selectividad del sistema penal, la criminalización de la pobreza y el uso del poder punitivo como mecanismo de control social.

Zaffaroni ha sido un crítico constante de las políticas de “mano dura” y del expansionismo penal, advirtiendo sobre sus efectos regresivos en las democracias contemporáneas.

Su obra ha tenido un impacto significativo en el debate jurídico y político de la región, promoviendo una comprensión del delito no solo como infracción legal, sino como fenómeno social atravesado por desigualdades estructurales.

Su legado intelectual continúa siendo fundamental para repensar la justicia penal en clave de derechos humanos, equidad y racionalidad jurídica.