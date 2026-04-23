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Plaza Lama da aperturas al “Mes de tu Belleza”
Bienestar
- La feria que estará vigente hasta el 03 de mayo incluye una agenda de actividades, ofertas y experiencias especiales, diseñadas para resaltar la belleza en todo su expresión
Arrancó oficialmente el “Mes de tu Belleza”, en Plaza Lama, una feria que cada año convierte las sucursales de sus tiendas en una plataforma que invita a sus clientes a resaltar su esencia y autenticidad en todo su esplendor.
Bajo el concepto “Mes de tu Belleza Plaza Lama”, sus ejecutivos buscan conectar con el público a través de experiencias que inspiran, empoderan y elevan la autoestima.
El acto de apertura contó con la participación de Pinka Life, quién ofreció un exclusivo Makeup Master Class, brindando a los asistentes la oportunidad de aprender técnicas, tendencias y consejos de maquillaje de la mano de expertos.
Durante todo el mes, las instalaciones de Plaza Lama se transforman en un espacio lleno de inspiración, energía y bienestar, donde se promueve que verse bien comienza con sentirse bien.
“La belleza no tiene talla, edad ni formato, tiene actitud”, es uno de los pilares de esta campaña, que invita a todas las mujeres a celebrar su individualidad y a reconocerse como protagonistas de su propia historia.
Plaza Lama invita a todas las mujeres a vivir una experiencia única durante todo el mes, donde podrán descubrir, disfrutar y reconectar con su esencia, celebrando la belleza en todas sus formas.