Antes de persecución, dos motoristas interceptaron y agredieron a Abreu Quezada, dice testigo

Un testigo narró a Listín Diario lo que entiende forma parte del conflicto que terminó con la muerte del chofer del camión recolector de desechos sólidos, Deivy Carlos Abreu Quezada.

Fabio “El Gomero” contó que el viernes 17 de este mes, en horas de la tarde, estaba arreglando un neumático en su taller, cuando dos motorizadas interceptan a Deivy Carlos Abreu Quezada en el camión recolector, justo al frente de su negocio, ubicado en la calle 21 del sector Ensanche Bermúdez.

“Él viene en el camión, y uno de los motores se le mete en el frente, como para que se pare; ellos se desmontaron y lo manotearon de una vez, ellos tenían cuchillos en la mano, sin hablar nada, le comenzaron a dar golpes”, narró a Listín Diario.

Explicó que, desesperado, de manera muy rápida, el joven arrancó el vehículo con la motocicleta que lo interceptó anclada a la parte delantera del camión, en dirección hacia el cuartel de la Policía del Ensanche Bermúdez, donde pidió auxilio policial vociferando “me quieren matar”, sin recibir ayuda.

Pasando por una parada de motoconchos, los individuos que iban persiguiendo a Deivy, comenzaron a gritar: “Él mató un motoconcho, él mató a un motoconcho”.

Es en ese momento, según cuenta Fabio, que por esa “mentira”, se unen muchos más motoristas a la persecución que culminó con la trágica muerte de Deivy.

objetos utilizados

Piedras, una pala y armas blancas (cuchillos) fueron algunos de los elementos utilizados por la turba de motoristas que persiguió y agredió a Deivy Carlos Abreu Quezada, hecho que terminó con la muerte de este joven, quien dejó a cinco hijos en la orfandad.

En un audiovisual que circula en las redes sociales, donde se muestra de manera consecutiva gran parte del trayecto que recorrió Deivy en el camión recolector de basura en el que trabajaba, tratando de escapar de la turba que lo perseguía, se observa a uno de los individuos desmontarse a tomar una pala y agregarla al arsenal de elementos con los que pretendían agredir al chofer.

Al llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia de Santiago, se visualiza cómo los participantes de la turba, comienzan a lanzar piedras hacia el camión.

Al entrar por la puerta que da acceso al parqueo de los jueces, un uniformado de la Policía Nacional con un arma de fuego en la mano se acerca al lugar donde está ocurriendo la agresión, lanzando un disparo para despejar la situación; sin embargo, no puede detenerla.

Es en ese momento cuando agreden a Deivy con armas blancas de varias estocadas, siendo la cuchillada en la pierna derecha la que detona una hemorragia, por haber lastimado la vena femoral. En el video se observa a Deivy correr pidiendo ayuda, con la mano en el muslo, intentando frenar el sangrado.

Al llegar cojeando a uno de los garajes del Palacio, se sienta en el piso, rogando que “no lo dejen morir”, mientras es grabado por un fotorreportero.

La pérdida de sangre lo mató

A las 3:28 de la tarde del viernes, el Sistema de Emergencias 911 recibió la llamada de socorro; la ambulancia llegó al Palacio de Justicia de Santiago a las 3:38. Varios minutos después, a las 3:45, fue recibido en la Emergencia del hospital Presidente Estrella Ureña, con una presión arterial de 80/40 “en shock”, donde fue preparado inmediatamente para cirugía con un especialista vascular.

El médico que realizó la cirugía logró reparar la herida que penetró la vena femoral de la pierna derecha de Deivy, transfundiéndole además tres pintas de sangre. Tras salir de cirugía, fue conectado a ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos y, aproximadamente a las 5:50 de la madrugada del sábado, falleció.

“Shock hipovolémico” fue la causa de muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de acuerdo a Miguel Ortega, director del hospital, quien explicó que, pese a someterlo a una intervención quirúrgica y transfundirle al menos 3 pintas de sangre, este pasó a ventilación mecánica y finalmente falleció en horas de la madrugada del sábado, por la gran cantidad de sangre que perdió tras ser agredido con un arma blanca.

“Si se hubiese actuado antes, probablemente se hubiera podido salvar”, aseguró Ortega, indicando que el tiempo perdido desde el momento en que fue herido hasta que llegó al hospital puede ser clave para resguardar su vida.

Imputados por el caso

La Policía Nacional apresó a siete personas por el caso, mientras que el principal sospechoso, identificado por el Ministerio Público como Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, se encuentra prófugo de la justicia.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.

La audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados fue aplazada para el próximo lunes 27 de abril.