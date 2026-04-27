La Cuaba y varias provincias protestan este lunes en contra de decisiones medioambientales

Comunitarios del municipio de La Cuaba y organizaciones populares y ambientales de las provincias San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, el municipio de Moca, la zona de Licey al Medio en Santiago y Navarrete protestan este lunes en contra de la instalación de un relleno sanitario y la explotación minera en el país.

Residentes de La Cuaba convocaron a una marcha pacífica hasta el Palacio Nacional, ante su negativa de que se instale un relleno sanitario en esa comunidad.

La caminata está convocada para este lunes 27 de abril a las 10:00 de la mañana y está organizada por el Movimiento No Vertedero, así como la Coordinadora Popular de Lucha Nacional.

“El próximo lunes 27 de abril estaremos marchando, el movimiento no vertedero de La Cuaba, estaremos marchando al Palacio Nacional conjuntamente con la Coordinadora Popular Nacional de Lucha, en reclamo y para levantar nuestra voz de que no se instale el proyecto de vertedero y planta de reciclaje Oakhouse en los Aguacates del distrito municipal de La Cuaba”, precisó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba y dirigente del movimiento.

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También con un paro de labores en toda la provincia de San Juan, organizaciones populares y ambientales están llamando a protestar en contra de que la empresa GoldQuest Mining Corp, bajo el nombre de Proyecto Romero, explote oro y cobre en esa demarcación.

A la huelga por 24 horas, empezando desde las 6:00 de la mañana, se une además San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, quienes rechazan cualquier tipo de explotación dentro del territorio dominicano y denuncian que esta actividad contamina los recursos naturales.

GoldQuest Mining Corp manifestó en una rueda de prensa que sectores académicos y científicos evalúen la mina de oro y determinen su impacto al medio ambiente.