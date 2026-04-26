Comunitarios de La Cuaba marcharán al Palacio Nacional este lunes en contra de vertedero

Comunitarios de La Cuaba se preparan para llevar su negativa contra la instalación de un relleno sanitario hasta el Palacio Nacional.

La marcha pacífica está convocada para este lunes 27 de abril a las 10:00 de la mañana, organizada por el Movimiento No Vertedero, así como la Coordinadora Popular de Lucha Nacional.

“El próximo lunes 27 de abril estaremos marchando, el movimiento no vertedero de La Cuaba, estaremos marchando al Palacio Nacional conjuntamente con la Coordinadora Popular Nacional de Lucha, en reclamo y para levantar nuestra voz de que no se instale el proyecto de vertedero y planta de reciclaje Oakhouse en los Aguacates del distrito municipal de La Cuaba”, precisó Fabio Correa, presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba y dirigente del movimiento.

En ese sentido, Correa hace un llamado a los residentes del distrito municipal a acudir de forma masiva hasta el frente del Palacio Nacional y llamar la atención del presidente Luis Abinader sobre los daños que advierten podría provocar esta construcción para la zona que ve en el ecoturismo una forma de desarrollo económico.

El proyecto se pretende construir en la calle principal de El Aguacate, en un terreno con una extensión de más de 1,500 tareas.

“Por lo que hemos hecho un llamado a la comunidad, para que ese día vayamos de manera masiva hacia los frentes del Palacio Nacional para llamar la atención del presidente de la República y de la opinión pública sobre el daño que se estaría causando en nuestro distrito municipal de La Cuaba si se instala este proyecto de relleno sanitario en nuestra zona, ya que este vendría a acabar con el medioambiente, todo un ecosistema de flora y fauna en ese lugar; asimismo, remataría la economía de nuestro distrito municipal que subsiste del ecoturismo, todas las personas que nos visitan, tanto del Gran Santo Domingo como de todo el país, y ha permitido un crecimiento económico en esta zona”, señaló Correa.

Esta marcha representa la continuación de una lucha iniciada en septiembre del pasado 2025, cuando supieron las nuevas intenciones de la empresa desarrolladora del relleno sanitario.

Convocatoria a protesta de La Cuaba.Fuente externa

Puesto que la negativa en contra del relleno sanitario se remonta al 2021, cuando la empresa desarrolladora solicitó el permiso ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su instalación y, tras estudios de impacto y rechazo de la comunidad, fue negado en 2023.

En 2025, el Tribunal Superior Administrativo, ante un recurso, ordenó una revisión de esta decisión, dejando abierta la posibilidad de la construcción, lo cual preocupa a los comunitarios, que temen por su calidad de vida.

Otras movilizaciones

Desde septiembre de 2025, residentes de La Cuaba han hecho suyas las calles del distrito municipal, a modo de protesta, en rechazo a que sea instalada la planta de valorización de desechos y relleno sanitario en la avenida principal del Aguacate.

Entre estos, cuentan varios encendidos de vela, organizados por la Confederación de Pastores de La Cuaba, así como vigilias, en las que clamaron a Dios intercepción en su lucha.

Asimismo, el domingo 7 de diciembre se registró en la comunidad del Pedregal un enfrentamiento con piedras, palos y bombas lacrimógenas, en medio de protestas contra el relleno sanitario, luego de que llegaran en guagua personas de otras zonas para una vigilia en favor de la construcción del relleno sanitario, convocada por el Comité para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales, organización desconocida por dirigentes de La Cuaba.

Este enfrentamiento tuvo lugar luego de que por dos días consecutivos comunitarios del paraje El Aguacate salieran a las calles con quema de neumáticos y paralización de la principal vía de acceso, en rechazo a los intentos del relleno sanitario.

De igual forma, el pasado 23 de noviembre, comunitarios salieron a las calles en una protesta pacífica, donde realizaron una caminata por las calles vestidos de blanco y vociferando consignas alusivas a sus reclamos.