"Eso no debió pasar, ahí no debió morir una sola persona": El duro testimonio de Gregory Adames

Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la "insensibilidad" de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.

Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una "muerte anunciada" y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.

Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.

Dijo que tras un incendio previo en el área de la planta eléctrica, se instalaron cables provisionales que, según técnicos consultados, no eran aptos para la operación continua.

"Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba", denunció Adames.

Lonas para recoger el agua

El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.

"Yo mismo subía a las escaleras a tumbar los pedazos de concreto que estaban flojos para que no le cayeran a los clientes. Les mandaba fotos, les mandaba videos. Ellos tenían conocimiento constante", aseguró Adames.

El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.

"Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor" y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era "demasiado buena" para cerrar", señaló en sus palabras.

Un clamor por justicia

Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.

"Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros... esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera", concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.