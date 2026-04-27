Rubby Pérez rechazaba ir al Jet Set "porque Antonio no respeta a los artistas", según su hermano

El hermano de Rubby Pérez, Eliezer Pérez, reveló este lunes ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el artista rechazaba presentarse en la discoteca Jet Set a pesar de que sus fanáticos se lo pedían.

Pérez contó que el merenguero había confesado la razón que lo mantenía alejado del emblemático escenario: "Antonio Espaillat no respetaba a los artistas ni al público". Señaló que las palabras del fallecido cantante se cumplieron con el comportamiento que tuvo el empresario.

"En noviembre del año pasado (2024), le reclamé a mi hermano que por qué él era el único merenguero que era cascarrabias, que no asistía a Jet Set, y obviamente le hice reclamo porque aunque yo no asisto a fiestas, sí tenía muchos allegados amigos en el Distrito que me decían que no podían bailar con mi hermano porque no se presentaba en Jet Set, que era la discoteca de la capital", relató.

"Mi hermano me dijo unas palabras que todavía me retumban, son lapidarias para mí, me dijo: 'No asisto a Jet Set porque Antonio no respeta a los artistas ni al público que asiste a Jet Set'. Yo no lo entendí, hasta que no tuve que ir a retirar el cadáver de mi hermano, allí se cumplieron esas palabras. Aquel fue un irrespeto mayúsculo para cualquier vida, someter a tantas personas alegres a esa condición de muerte, no se puede tener alma", afirmó.

Eliezer Pérez consideró que las autoridades han tratado el caso con "ligereza".

Este lunes el juez escuchó a familiares y víctimas del caso de la discoteca Jet Set, que ya concluyó la parte de los querellantes y el Ministerio Público.

El juez Raymundo Mejía recesó la audiencia para este viernes 1 de mayo, fecha en la que la defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat deberán hacer uso de la palabra.

"Para aquellos que creen que matar voluntariamente es solo empuñar un arma, también existe una voluntad permisiva. Mi hermano no está vivo hoy por la voluntad de esos señores", se quejó.

Pérez concluyó su intervención apelando a la sensibilidad de los jueces para que la justicia terrenal actúe con la firmeza necesaria y evite que el dolor social siga creciendo. Subrayó que, debido a la sensibilidad de Rubby Pérez, de haber quedado vivo, "no habría podido sobrevivir a la magnitud de esta tragedia" por el inmenso amor que le profesaba a su público.

"Tenemos la fe de que la sapiencia de la justicia dominicana pueda aquilatar el dolor que hemos padecido desde la madrugada del 8 de abril", finalizó el portavoz de la familia Pérez.