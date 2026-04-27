Consultora y estratega de comunicación publica obra literaria

La consultora y estratega de comunicación Vanessa Márquez anunció el lanzamiento de su primer libro titulado “El significado del amor”, una obra introspectiva que fusiona su historia personal con las herramientas clave para el desarrollo del liderazgo y la autenticidad.

“El significado del amor” no es solo un libro de reflexiones; es la ópera prima de una profesional que ha dedicado casi una década a construir la imagen de otros, y que ahora decide revelar los aprendizajes que nacen de su propia vulnerabilidad.

“Este libro nace de mi propia historia. Entendí que todo lo que somos, comunicamos y proyectamos nace de ese vínculo interno. Cuando entiendes tu historia, conectas con tu esencia… y desde ahí, creas una vida y una marca con propósito”, afirma Márquez, quien además es CEO de la Agencia Smart Idea.

La obra invita al lector a mirar hacia adentro para redescubrir lo que significa amar, proponiendo que el autoconocimiento es la base fundamental para proyectar una marca personal coherente y poderosa.

Patricia Fernández, Pedro Guzmán y Niurka Peña.Cortesia de los anfitriones.