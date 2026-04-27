Estudios mineros SJM estarían listos este año

Los estudios de impacto ambiental para evaluar la factibilidad de la utilización de los recursos mineros en el municipio San Juan de la Maguana están siendo elaborados por distintos consultores nacionales e internacionales, según indicó la empresa minera GoldQuest Mining, encargada de ejecutar la explotación minera en la región.

Como principal consultor, el director ejecutivo de GoldQuest Mining, Luis Santana, mencionó a AECOM, de origen norteamericano, cuyo prestigio la posiciona como una de las empresas líderes en la ingeniería e ingeniería ambiental a nivel mundial, contando con presencia global en más de 150 países. “Este sólido respaldo técnico fortalece la calidad del proceso y nos permite asegurar un trabajo riguroso, transparente y plenamente alineado con las mejores prácticas ambientales y sociales reconocidas nacional e internacionalmente”, aclaró Santana. Sobre su finalización y posterior publicación, Santana dijo que la fecha pautada está entre julio y agosto del año recurrente, tomando en cuenta que los términos de referencia del Ministerio de Medio Ambiente fueron entregados en junio del 2025 y un mes después inició los trabajos.

Indicaron que ante la solicitud de sectores académicos y científicos del municipio San Juan de la Maguana de realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que permita determinar el panorama completo de los proyectos mineros en la zona, afirmaron estar de acuerdo con el reclamo. “Valoramos esa propuesta. Creemos que puede aportar una visión más amplia del territorio y enriquecer el análisis técnico. Queremos ser claros y transparentes”, sostuvo el director ejecutivo, Luis Santana. Las declaraciones surgen frente a la postura de movimientos sociales y ambientales que invitaron a la ciudadanía a movilizarse para evitar la minería, pautando paros nacionales en Santiago, que tuvieron lugar este 24 de abril, y declararon el 27 de abril como el Día Nacional de la Rebeldía.

Movimientos sociales y ambientales se oponen a la explotación minera en San Juan de la Maguana.

Para este mismo día llamaron a huelgas de más de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y en Navarrete a las 6:00 de la mañana, rechazando cualquier tipo de explotación dentro del territorio dominicano y denunciando que esta actividad contamina los recursos naturales, solicitando intervención de las autoridades para protegerlos. Mientras GoldQuest Minig dijo estar consciente de este amplio rechazo expresado y por ello hacen un llamado a la mediación, expresando que debe construirse con la participación de todos los sectores en la actividad, bautizada como Proyecto Romero y que cuenta con una duración de cinco años e inversión estimada en 11 millones de dólares.

Aunque aclaró que esta petición no constituye un requisito establecido por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, mantienen una posición abierta para su realización siempre que sea ejecutada de manera coordinada con las autoridades competentes y de forma complementaria con los estudios que ellos desarrollan según la ley y estándares internacionales.

CIFRAS

Los beneficios.

Santana argumentó sobre los impactos económicos que el Proyecto Romero traerá en San Juan, donde se estima generar US$3,500 millones en exportaciones a los precios actuales, aportar más de US$1,000 millones en ingresos fiscales y una inversión inicial con US$400 millones, siendo el municipio el principal beneficiario con RD$20,200 millones.